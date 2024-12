Civilna zaštita povećala stepen pripravnosti, u srijedu najavljen prestanak padavina

Republička uprava civilne zaštite saopštila je da zbog obimnih snježnih padavina sa povećanim stepenom pripravnosti pratiti situaciju i apelovala na građane i nadležne službe da zaštite svoju imovinu i da odgovorno planiraju svoje aktivnosti.

Vozačima se savjetuje da bezbjedno planiraju putovanja sa neophodnom opremom i da vožnju prilagode zimskim uslovima na putu, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.

U ranijem saopštenju Uprave upozorili su na obilne snježne padavine koje će zahvatiti sve krajeve Republike Srpske osim juga, gdje će padati jaka kiša.

Do kraja dana očekuje se visina snježnog sloja od 10 centimetara na istoku do preko 30 centimetara na zapadu Srpske, u brdsko–planinskim krajevima na zapadu od 30 do 60 centimetara.

Intenzivan snijeg prognozira se i sutra, više u drugom dijelu dana i ponovo najviše na zapadu Republike Srpske.

U nižim predjelima predviđa se ukupna količina snijega od 20 do 40 centimetara, ponegdje na zapadu i 50, a u višim predjelima od 50 do 80 centimetara, na zapadu na većim planinama preko 100 centimetara.

Biće vjetrovito, pogotovo na jugu i na planinama.

U srijedu meteorolozi najavljuju slab snijeg koji će postepeno prestati do kraja dana.

