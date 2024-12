Ambasador Hil: Nema najava da će biti uvedene sankcije NIS-u

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil rekao je da nema najava da će biti uvedene sankcije protiv Naftne industrije Srbije (NIS).

Izvor: Fonet

Hil je naveo da se još ne zna konačna odluka, ali da ona, kakva god da bude, ni na koji način neće uticati na srpsku privredu.

"Vrlo smo zainteresovani da Srbija ima veoma uspješnu privredu i dobru stopu rasta koja je postignuta i želimo da se to nastavi", rekao je Hil za RTS.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Hil je rekao da je Americi drago što je Srbija podržala proces dijaloga.

On je istakao da je formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) ključno pitanje na Kosovu i Metohiji.

"Podržali smo to od kada je prvi put dogovoreno prije oko 12 godina i to mora biti implementirano. Iako su to ljudi čuli hiljadu puta i frustrirani su činjenicom da to nije primijenjeno, to ne znači da ne treba govoriti o tome. Mislim da moramo biti veoma fokusirani da se to pokrene", rekao je Hil.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 13. decembra da SAD planiraju da uvedu sankcije NIS-u zbog ruskog vlasništva, a da će se tim sankcijama pridružiti i Velika Britanija.

Vučić je dan kasnije izjavio da još nije vidio zvanični dokument kojim SAD uvode sankcije NIS-u, ali da postoji "neka vrsta zvanične potvrde" da će odluka stupiti na snagu 1. januara zbog ruskog vlasništva.

Beograd od početka ruske specijalne operacije Rusije u Ukrajini odbija da se pridruži zapadnim sankcijama Moskvi i nastavlja da održava veze sa zvaničnicima u Kremlju.

(SRNA/Mondo)