Evropska unija plaća Ukrajini 90 milijardi evra: Pomoć stigla uprkos protivljenju

Evropska unija plaća Ukrajini 90 milijardi evra: Pomoć stigla uprkos protivljenju

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Evropski parlament odobrio je zajam od 90 milijardi evra za Ukrajinu preko mehanizma pojačane saradnje.

Evropska unija plaća Ukrajini 90 milijardi evra Izvor: Ivan Marc/Shutterstock

Evropski parlament dao je saglasnost za primjenu postupka pojačane saradnje, čime je otvoren put za zajam Evropske unijeUkrajini u iznosu od 90 milijardi evra.

Zajam je politički dogovoren na samitu Evropske unije u Briselu 18. decembra 2025. godine, dok ga je Evropska komisija formalno predstavila 14. januara ove godine. S obzirom na to da Češka, Mađarska i Slovačka ne podržavaju ovu inicijativu, dogovor je postignut korišćenjem mehanizma pojačane saradnje.

Riječ je o instrumentu predviđenom Ugovorima o Evropskoj uniji, koji omogućava grupi država članica da prodube saradnju u određenim oblastima kada za to ne postoji jednoglasna podrška na nivou cijele Unije. Za primjenu ovog mehanizma neophodna je saglasnost Evropskog parlamenta.

Evropski parlament je odluku donio sa 499 glasova za, 135 protiv i 24 uzdržana. Poslanici su već dan ranije odlučili da ubrzaju postupak razmatranja zajma i povezanih zakonodavnih prijedloga.

Sljedeći korak je postizanje konačnog dogovora u redovnom zakonodavnom postupku između Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije.

 (Telegraf/MONDO)

Evropska unija Ukrajina

