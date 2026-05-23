Počinje kao grip, a onda kreću jezivi simptomi: Ovo su znaci bolesti zbog koje je SZO duboko zabrinuta

SZO upozorava da bi epidemija ebole u Kongu mogla da se proširi, a ovo su simptomi smrtonosne infekcije protiv koje ne postoji vakcina.

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Kongu međunarodnom zdravstvenom prijetnjom

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo hitnim slučajem javnog zdravlja od međunarodnog značaja.

U istočnoj provinciji Ituri potvrđeno je oko 246 slučajeva zaraze virusom ebole i 80 smrtnih ishoda, a iz SZO navode da ove brojke još ne ispunjavaju kriterijume pandemijske prijetnje. Ipak, upozoravaju da bi se epidemija mogla proširiti lokalno i regionalno i poprimiti mnogo veće razmjere.

Već su potvrđena dva slučaja u Ugandi, od kojih je jedan pacijent preminuo.

Šta je ebola?

Ebola je rijetka, ali veoma ozbiljna i često smrtonosna bolest koju izaziva virus. Postoje tri vrste virusa ebole koje izazivaju epidemije, a aktuelni soj naziva se Bundibugjo.

Kako se ebola prenosi?

Virus ebole prenosi se sa životinja na ljude, a potom među ljudima putem tjelesnih tečnosti zaraženih osoba, uključujući krv i druge izlučevine.

Koliko je smrtonosna ebola?

U prethodnim epidemijama izazvanim Bundibugjo sojem ebole, preminulo je oko 30 odsto zaraženih.

Koji su simptomi i period inkubacije?

Simptomi ebole pojavljuju se između dva i 21 dana nakon infekcije. Početni simptomi javljaju se naglo i podsjećaju na grip – visoka temperatura, iscrpljenost, glavobolja i bol u grlu.

Kako bolest napreduje, dolazi do povraćanja, dijareje i osipa, dok organi počinju slabije da funkcionišu. Kod pojedinih pacijenata može doći i do spoljašnjeg i unutrašnjeg krvarenja.

Da li postoji vakcina ili lijek?

Za soj Zaire postoji vakcina, ali za Bundibugjo soj još nije razvijena. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da ne postoji zvanično potvrđen lijek za ebolu, a prosječna stopa smrtnosti iznosi oko 50 odsto.

Ebola je prvi put otkrivena 1976. godine na teritoriji današnje Demokratske Republike Kongo, a smatra se da su virus na ljude prenijeli slijepi miševi.

Tokom proteklih 50 godina, od ebole je u afričkim zemljama preminulo oko 15.000 ljudi. Najsmrtonosnija epidemija u Kongu zabilježena je između 2018. i 2020. godine, kada je umrlo gotovo 2.300 osoba.

(BBC)