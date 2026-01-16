logo
Dobio Nobelovu nagradu za mir - na poklon: Tramp prihvatio gest Marije Mačado

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Eupravozato
0

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado uručila je Donaldu Trampu medalju Nobelove nagrade za mir tokom sastanka u Bijeloj kući, a američki predsednik poručio je da će taj gest tumačiti kao znak međusobnog poštovanja.

Mačado poklonila Nobelovu nagradu Trampu Izvor: Printscreen/X/White House

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado juče je tokom sastanka u Beloj kući američkom predsjedniku Donaldu Trampu uručila medalju Nobelove nagrade za mir.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je da Tramp planira da zadrži medalju.

Američki predsjednik se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, poručivši:

"Marija mi je poklonila svoju Nobelovu nagradu za mir kao priznanje za posao koji sam uradio. Prelijep gest međusobnog poštovanja. Hvala, Marija!“

Bijela kuća objavila fotografije

Mačado je sastanak ocijenila kao "odličan“ i naglasila da je poklon simbol priznanja Trampovoj, kako je rekla, posvećenosti borbi za slobodu venecuelanskog naroda.

Bijela kuća je kasnije objavila fotografiju na kojoj Tramp i Mačado poziraju dok predsednik drži veliki, zlatno uramljeni prikaz medalje. Uz fotografiju je navedeno:

"Predsjedniku Donaldu Dž. Trampu, u znak zahvalnosti za izuzetno liderstvo u unapređenju mira kroz snagu“, uz objašnjenje da medalja predstavlja "lični simbol zahvalnosti u ime naroda Venecuele“.

Do uručenja medalje došlo je nakon što je Tramp odbacio ideju da Mačado postavi na čelo Venecuele kao zamjenu za svrgnutog Nikolasa Madura. Poznato je i da je Tramp ranije otvoreno lobirao za Nobelovu nagradu, prije nego što je Mačado to priznanje dobila prošlog mjeseca.

Prvi susret Trampa i Mačado

Iako je Mačado Trampu predala zlatnu medalju koja ide uz Nobelovu nagradu, priznanje formalno i dalje pripada njoj.

Norveški Nobelov institut saopštio je da se nagrada ne može prenositi, dijeliti niti oduzimati.

Na pitanje novinara u srijedu da li je želio da mu Mačado preda nagradu, Tramp je za Rojters odgovorio:

"Ne, to nisam rekao. Ona je dobitnica Nobelove nagrade za mir.“

Radni ručak u Bijeloj kući, koji je trajao nešto više od sat vremena, bio je prvi susret Trampa i Mačado. Republikanski predsjednik godinama ne krije interesovanje za osvajanje ovog prestižnog priznanja.

Nakon sastanka, Mačado je na Kapitol Hilu razgovarala sa više od deset senatora, i republikanaca i demokrata.

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit navela je da se Tramp radovao susretu, ali da je ostao "realističan“ u procjeni da Mačado trenutno nema dovoljnu političku podršku da u skorije vreme preuzme vlast u Venecueli.

Tramp hvali Madurovu nasljednicu

Mačado, koja je u decembru pobjegla iz Venecuele, pokušava da privuče Trampovu pažnju u konkurenciji sa predstavnicima aktuelne vlasti i da sebi obezbijedi ulogu u budućem upravljanju zemljom.

Nakon što su Sjedinjene Države ovog mjeseca u brzoj akciji zarobile Nikolasa Madura, opozicioni lideri, pripadnici venecuelanske dijaspore, kao i političari širom SAD i Latinske Amerike izrazili su nadu da bi Venecuela mogla da krene putem demokratizacije.

Tramp je poručio da su mu prioriteti obezbjeđivanje pristupa venecuelanskoj nafti i ekonomski oporavak zemlje. U više navrata pohvalio je Delci Rodrigez, Madurovu zamjenicu koja je preuzela vlast nakon njegovog hapšenja.

Mačado je odlukom Vrhovnog suda, koji je pod kontrolom Madurovih saveznika, zabranjeno učešće na predsjedničkim izborima u Venecueli 2024. godine. Nezavisni posmatrači smatraju da je opozicioni kandidat Edmundo Gonsales, koga je Mačado podržala, ubjedljivo pobijedio, ali je Maduro ipak proglasio pobjedu i zadržao vlast.

(EUpravo zato/index.hr)

