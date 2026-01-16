U Venecueli ubijeno 47 vojnika, od toga 9 žena

Četrdeset sedam venecuelanskih vojnika ubijeno je tokom američkog napada na Karakas i hapšenja predsjednika Nikolasa Madura, rekao je venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino.

Izvor: Shutterstock

On je napomenuo da je među žrtvama bilo devet žena.

Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo rekao je prošle sedmice da je u napadu ubijeno 100 ljudi, ali nije precizirao koliko je vojnika bilo među njima.

Kuba je juče primila tijela 32 svoja vojnika za koje je rečeno da su poginuli u borbama Karakasu u jutarnjim časovima 3. januara.