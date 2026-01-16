logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Venecueli ubijeno 47 vojnika, od toga 9 žena

U Venecueli ubijeno 47 vojnika, od toga 9 žena

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Četrdeset sedam venecuelanskih vojnika ubijeno je tokom američkog napada na Karakas i hapšenja predsjednika Nikolasa Madura, rekao je venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino.

47 vojnika ubijeno u Venecueli Izvor: Shutterstock

On je napomenuo da je među žrtvama bilo devet žena.

Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo rekao je prošle sedmice da je u napadu ubijeno 100 ljudi, ali nije precizirao koliko je vojnika bilo među njima.

Kuba je juče primila tijela 32 svoja vojnika za koje je rečeno da su poginuli u borbama Karakasu u jutarnjim časovima 3. januara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecuela SAD Ubistva

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ