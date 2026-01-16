U Venecueli ubijeno 47 vojnika, od toga 9 žena

Četrdeset sedam venecuelanskih vojnika ubijeno je tokom američkog napada na Karakas i hapšenja predsjednika Nikolasa Madura, rekao je venecuelanski ministar odbrane Vladimir Padrino.
On je napomenuo da je među žrtvama bilo devet žena.
Ministar unutrašnjih poslova Venecuele Diosdado Kabeljo rekao je prošle sedmice da je u napadu ubijeno 100 ljudi, ali nije precizirao koliko je vojnika bilo među njima.
Kuba je juče primila tijela 32 svoja vojnika za koje je rečeno da su poginuli u borbama Karakasu u jutarnjim časovima 3. januara.