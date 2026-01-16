logo
Trampu konačno ispunjena želja: Američki predsjednik "dobio" Nobelovu nagradu za mir od Mačado

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado donijela je Donaldu Trampu Nobelovu nagradu za mir koju je dobila 10. oktobra 2025. godine.

Mačado dala trampu Nobelovu nagradu za mir Izvor: EPA-EFE/YURI GRIPAS / POOL

Liderka opozicije u Venecueli Marija Korina Mačado uručila je svoju medalju Nobelove nagrade za mir predsjednikuDonaldu Trampu tokom sastanka u Bijeloj kući, navodeći da je to priznanje njegovoj posvećenosti slobodi njene zemlje.

"Mislim da je danas istorijski dan za nas Venecuelance", rekla je ona nakon što se prvi put lično sastala s Trampom, nekoliko nedjelja nakon što su američke snage u Karakasu uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i optužile ga u slučaju trgovine drogom, piše BBC.

Tramp je izrazio zahvalnost u objavi na društvenim mrežama, navodeći da je taj čin "divan gest međusobnog poštovanja".

Međutim, američki predsjednik je odbio da podrži Mačado kao novu liderku Venecuele, uprkos tvrdnjama njenog pokreta da je pobijedila na široko osporavanim izborima 2024. godine.

Tramp se umjesto toga bavio saradnjom sa vršiteljkom dužnosti šefa države u Venecueli, Delsi Rodrigez, bivšom potpredsjednicom.

Ipak, rekao je da mu je susret sa Mačado "velika čast", nazvavši je "divnom ženom koja je prošla kroz mnogo toga".

Po izlasku iz Bijele kuće, Mačado se obratila pristalicama okupljenim ispred kapija, rekavši im na španskom, prema navodima Asošijeted presa: "Možemo da računamo na predsednika Trampa."

Mačado donela Trampu Nobelovu nagradu za mir
Izvor: EPA/RONALD PENA R.

"Predstavila sam predsedniku Sjedinjenih Država medalju Nobelove nagrade za mir", rekla je Mačado kasnije novinarima na engleskom, nazvavši to "priznanjem za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi".

Tramp, koji često govori o svojoj želji da dobije Nobelovu nagradu za mir, ranije je izrazio nezadovoljstvo kada je ona dodijeljena Mačado, a ona je prošle godine odlučila da prihvati to priznanje.

Nije jasno da li je Tramp prihvatio poklon. Tramp, koji često govori o svojoj želji da dobije Nobelovu nagradu, ranije je izrazio nezadovoljstvo kada je nagrada dodeljena Mačadu, koju je ona odlučila da primi prošle godine.

Mačado je prošle nedjelje rekla da će podeliti medalju sa Trampom, ali je Nobelov komitet potom pojasnio da ona nije prenosiva.

"Kada se Nobelova nagrada objavi, ona se ne može opozvati, deliti niti prenijeti na druge", saopštio je komitet prošle nedjelje. "Odluka je konačna i važi zauvijek."

Uoči sastanka u Bijeloj kući u četvrtak, Nobelov centar za mir objavio je na mreži X da "medalja može da promijeni vlasnika, ali titula dobitnika Nobelove nagrade za mir ne može".

U svojim izjavama, Mačado je opisala kako je markiz de Lafajet, koji se borio u Američkom ratu za nezavisnost, poklonio medalju sa likom Džordža VašingtonaSimonu Bolivaru, jednom od osnivača moderne Venecuele.

Poklon je bio "znak bratstva" između njene zemlje i Sjedinjenih Država "u njihovoj borbi za slobodu protiv tiranije", rekla je Mačado.

"I poslije 200 godina istorije, narod Bolivara vraća nasledniku Vašingtona medalju - u ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir - kao priznanje za njegovu jedinstvenu posvećenost našoj slobodi", dodala je.

(MONDO)

Tagovi

Venecuela Donald Tramp Nobelova nagrada

