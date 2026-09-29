Bil Gejts otkrio šta nikada ne bi pitao ChatGPT: Njegova izjava o vještačkoj inteligenciji izazvala reakcije

Bil Gejts otkrio je da vještačku inteligenciju nikada ne koristi za lične odnose, niti od nje traži emocionalnu potvrdu.

Izvor: YouTube/Printscreen/60 Minutes

Milijarder i suosnivač Majkrosofta Bil Gejts (70) otkrio je da, uprkos sve većoj zastupljenosti vještačke inteligencije (AI), postoji oblast života u kojoj ovu tehnologiju nikada ne koristi - lični odnosi.

Gostujući u emisiji "Meet the Press with Kristen Welker" na televiziji NBC, emitovanoj u nedjelju, 27. septembra, Gejts je govorio o svom odnosu prema vještačkoj inteligenciji, njenoj primjeni u svakodnevnom životu, ali i potencijalnim posljedicama koje bi njen ubrzani razvoj mogao da ima po društvo.

Na pitanje voditeljke Kristen Velker da li postoje situacije u kojima, bilo profesionalno ili privatno, svjesno izbjegava konsultovanje sa vještačkom inteligencijom, Gejts je odgovorio: "Pa, ne koristim je za svoje lične odnose."

"Ne pitam je da li joj se dopadam i da li sam dobar čovjek"

Gejts je objasnio da nikada nije razvio naviku da sa AI četbotovima razgovara kao sa prijateljima ili da od njih traži emocionalnu potvrdu.

"Ne radim ono: 'Hej, da li ti se dopadam? Hej, jesam li dobar čovjek?' Jednostavno nikada nisam krenuo tim putem, jer imam sreće kada su u pitanju moja porodica, prijatelji i sve ostalo", rekao je Gejts.

Potom je dodao:

"Ne družim se sa vještačkom inteligencijom. Ona zna da sam veoma ozbiljna osoba."

Gejts traži strožu kontrolu vještačke inteligencije

Osim o privatnoj upotrebi ove tehnologije, Gejts je govorio i o potrebi da se njen razvoj reguliše zakonom.

Nedavno je pozvao američke zakonodavce da uspostave jasna pravila za razvoj i primjenu vještačke inteligencije. Njegov apel uslijedio je nekoliko nedjelja nakon što su se direktori nekih od najvećih američkih AI kompanija saglasili da je potrebno usporiti njen ubrzani razvoj.

"Niko ne misli da je samoregulacija dovoljna. Potrebno je da se organi za sprovođenje zakona i političari uključe u razgovor o tome kako treba da izgledaju zaštitne mjere i nadzor", izjavio je Gejts za NBC.

Dodao je da takve mjere moraju biti obavezne, čak i ako kompanijama donesu dodatne troškove.

"To mora da bude obavezno. Predstavljaće određeno dodatno opterećenje za industriju, ali neće dramatično usporiti ono što rade", naveo je.

Upozorio da bi brojna radna mjesta mogla zauvijek da nestanu

Gejts je ranije pozvao i svjetske lidere da zaštite određena radna mjesta od sve veće primjene vještačke inteligencije.

U eseju objavljenom 26. avgusta na njegovoj platformi "Gates Notes", predložio je da vlade razmotre stvaranje posebne kategorije poslova koji bi bili rezervisani isključivo za ljude, čak i kada tehnologija bude sposobna da ih obavlja.

"Vjerujem da ćemo, kako vještačka inteligencija i roboti budu napredovali, određene stvari ostaviti isključivo ljudima. Počeo sam da ovu oblast nazivam 'Human Reserved' (rezervisano za ljude) i to je primjer ideja koje ćemo morati da razmotrimo", napisao je Gejts.

Objasnio je da ga ovaj izraz podsjeća na prirodne rezervate, odnosno prostore na kojima bi ljudi mogli da grade objekte i puteve, ali svjesno odlučuju da to ne čine jer bi gubitak bio prevelik, piše Pipl.

Ipak, priznao je da određivanje poslova koji bi morali da ostanu u ljudskim rukama neće biti jednostavno, kao i da bi se odluke mogle razlikovati od države do države.

"Neke zemlje bi mogle da insistiraju na tome da o starijim osobama brinu ljudi. Ali zemlja poput Japana, koja ima sve manju radnu snagu i nedovoljno mladih ljudi za brigu o starijima, možda će rado prihvatiti robote njegovatelje", objasnio je.

Prema njegovim procjenama, među poslovima koji bi prvi mogli da budu pogođeni razvojem AI nalaze se korisnička podrška, prodaja, softversko inženjerstvo i poslovi pravnih asistenata.

Vještačka inteligencija bi, kako smatra, vremenom mogla da preuzme i zadatke poput analize kreditnih zahtijeva, obrade podataka i pomoći pri određivanju prioriteta u zbrinjavanju pacijenata.

"Mnogi poslovi će zauvijek nestati", upozorio je Gejts.

On smatra da bi zaposleni na početnim i srednjim pozicijama mogli da budu posebno pogođeni, dok bi prelazak na druga zanimanja zahtijevao dodatne obuke i prilagođavanje.

"Mnogi ljudi će preći na druge poslove, ali će potresi izazvani gubitkom zaposlenja, prekvalifikacijom i pronalaženjem novog posla biti značajni", zaključio je.

(Mondo.rs)