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Teška nesreća u Banjaluci: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Teška nesreća u Banjaluci: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Autor Dragana Božić Izvor atv
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Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Saračici kod Banjaluke.

Sudar u Banjaluci, jedna osoba poginula Izvor: Mondo - Slaven Petković

U Policijskoj upravi Banjaluka za ATV navode da se nesreća dogodila oko 14.35 časova na putu Banjaluka - Bronzani Majdan. Povrijeđeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje im se ukazuje ljekarska pomoć.

”Došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji će na licu mjesta rukovoditi uviđajem”, navode u PU Banjaluka.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka saobraćajna nesreća

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