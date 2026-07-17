Rusi od 1. oktobra smiju u Crnu Goru samo uz vizu

Pooštravanje mjera će se odnositi i na državljane Kine, UAE, Turske, Bjelorusije, Bahreina i Katara.

Izvor: Ronin83 / Shutterstock.com

Crna Gora od 1. oktobra ukida bezvizni režim za ruske državljane, čime bi bila okončana politika koja je važila gotovo 18 godina.

Prema pisanju podgoričkog lista Dan, ova mjera je dio usklađivanja crnogorske vizne politike sa pravilima Evropske unije uoči mogućeg članstva Crne Gore u Uniji.

Ambasada Crne Gore ranije je saopštila da zemlja do kraja trećeg kvartala 2026. godine mora da uskladi viznu politiku sa pravilima EU, što podrazumijeva i uvođenje viza za ruske državljane.

Vize se uvode i za Kinu, Tursku, UAE...

Ruski državljani trenutno mogu da uđu u Crnu Goru bez vize i u zemlji borave do 30 dana. Prema najavama, to bi trebalo da se promijeni od početka oktobra.

Prema istim navodima, ograničenja bi trebalo da budu proširena i na državljane Turske, Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina i Bjelorusije.

EU traži od kandidata usklađivanje viznih pravila Usklađivanje vizne politike deo je širih obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u oblastima pravosuđa, slobode i bezbjednosti. Savjet EU saopštio je ove sedmice da su u pristupnim pregovorima sa Crnom Gorom privremeno zatvorena pregovaračka poglavlja koja se odnose na zaštitu konkurencije i carinsku uniju, što pokazuje da se pregovori nastavljaju. Uvođenje viza za ruske državljane dolazi i u kontekstu evropskih mjera prema Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Evropska unija trenutno razmatra nove sankcije Moskvi, uključujući mjere koje se odnose na prihode od energetike, bankarski sektor, kripto-operatere i tankere iz ruske "flote u sjenci".

Crna Gora je status kandidata za članstvo u EU dobila 2010. godine, a pristupni pregovori počeli su 2012. Evropska komisija navodi da se zemlja od tada postepeno usklađuje sa pravilima Evropske unije.

Za vize će moći da se podnese zahtev u osam ruskih gradova

Kompanija VFS Global, koja pruža usluge izdavanja viza, najavila je da će početi da prima zahtjeve za crnogorske vize u osam ruskih gradova: Moskvi, Arhangelsku, Murmansku, Petrozavodsku, Pskovu, Novorosijsku, Voronježu i Jekaterinburgu. Cilj je da se olakša prelazak na nova pravila prije njihovog stupanja na snagu.

Ova promjena mogla bi da utiče na crnogorski turizam, s obzirom na to da su ruski državljani godinama bili među najvažnijim grupama stranih turista. Ruski Komersant navodi da je Crnu Goru prošle godine posjetilo oko 230.000 ruskih državljana.

(EUpravo zato/Index.hr)