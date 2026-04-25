Ne nasjedajte na lažne kazne: IDDEEA upozorila na novu prevaru

IDDEEA BiH upozorava na lažne SMS poruke i internet stranice koje zloupotrebljavaju njen identitet s ciljem obmane građana i krađe ličnih ili finansijskih podataka.

U saopštenju se ističe da se građanima šalju poruke u kojima se lažno navodi postojanje saobraćajnih kazni, hitnih rokova za plaćanje, pravnih posljedica i navodnih registara dužnika, uz dostavljanje sumnjivih internet linkova koji nemaju nikakve veze sa zvaničnim sistemima institucija BiH.

"Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, podatke o bankovnim karticama, korisnička imena, lozinke niti registarske oznake vozila na neprovjerenim stranicama", saopšteno je iz IDDEEA BiH.

