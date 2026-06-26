Završen uviđaj u "Novoj željezari Zenica": Tužilac naložio vještačenje, povrijeđeno troje radnika

Policija je završila uviđaj na mjestu eksplozije u krugu "Nove Željezare Zenica" u kojoj su povrijeđena tri radnika, a kantonalni tužilac je naložio da vještačenje izvrši vještak mašinske struke, rekla je portparol UP MUP-a Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Izvor: Drone^Kamenjaš ©/youtube

Ekinovićeva je u izjavi za Srnu navela da su uviđaj obavili pripadnici Odsjeka kriminalističke policije kantonalnog MUP-a, te inspektori za zaštitu od požara i za zaštitu na radu.

Ona je dodala da je uviđaj izvršen pod nadzorom kantonalnog tužioca.

Ekinovićeva navodi da se u ovom trenutku ne može reći ništa o uzroku jučerašnje nesreće u kojoj su jedno lice teže, a dva lakše povrijeđena.

U pogonu "Nove željezare Zenica" juče poslije podne došlo je do eksplozije gasa u kojoj je jedan radnik teško povrijeđen, a dva lakše.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, lakše su povrijeđena lica čiji su inicijali M.M. iz Prijedora i N.A. iz Zenice, dok je teško povrijeđeni radnik M.K. iz Begovog Hana prebačen u Klinički centar u Sarajevu.