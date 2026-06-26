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Zbog smrti četvoročlane porodice u Istambulu osuđeni vlasnik hotela i radnici

Zbog smrti četvoročlane porodice u Istambulu osuđeni vlasnik hotela i radnici

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Sud u Turskoj osudio je vlasnika hotela i trojicu radnika kompanije za deratizaciju na zatvorske kazne od 12 do 18 godina zbog smrti četvoročlane porodice koja se otrovala insekticidom u Istanbulu.

Njemacka-porodica-se-otrovala-u-Turskoj-3-copy.jpg Izvor: Printscreen/X

Sud u Turskoj izrekao je zatvorske kazne od 12 do 18 godina trojici radnika kompanije za deratizaciju i vlasniku hotela zbog smrti četvoročlane porodice iz Njemačke koja se otrovala insekticidom tokom odmora u Istanbulu, javili su državni mediji.

Tursko-njemačka porodica Boček boravila je u novembru u hotelu "Harbour svits old siti" u istanbulskom okrugu Fatih kada im je pozlilo.

Odvezli su se taksijem u bolnicu žaleći se na mučninu i povraćanje prije nego što su se vratili u hotel 12. novembra. Sljedećeg dana su kolima hitne pomoći odvezeni u bolnicu, gdje su umrli šestogodišnji Kadir Muhamet i njegova trogodišnja sestra Masal.

Njihova majka Čigdem umrla je 14. novembra, a otac Servet preminuo je 17. novembra.

Njihova smrt izazvala je zabrinutost za standarde bezbjednosti hotela u Turskoj i podstakla pozive na stroži nadzor.

Očekuje se da će sva četvorica osuđenih uložiti žalbu na presude.

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Tagovi

istambul Turska trovanje hotel porodica presuda

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