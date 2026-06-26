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Počeo pretovar i odvoz stotina tona smeća u Mostaru

Počeo pretovar i odvoz stotina tona smeća u Mostaru

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Mostaru je počelo čišćenje ulica i odvoz komunalnog otpada na alternativne deponije nakon ekološke krize izazvane požarom na Uborku.

požar na deponiji Uborak u Mostaru Izvor: Ustupljena fotografija, Denis Kapetanović/Bljesak.info

U Mostaru je danas počeo pretovar i odvoz komunalnog otpada sa privremenih pretovarnih lokacija, nakon što je požar na deponiji Uborak izazvao probleme u odlaganju smeća i doveo do proglašenja vanrednog stanja.

Mehanizacija javnog preduzeća "Komunalno" jutros je na području Sjevernog logora pripremala jednu od privremenih lokacija za pretovar, dok su kamioni počeli da dovoze otpad radi daljeg transporta na deponije u drugim gradovima širom BiH.

Gradonačelnik Mostara Dario Kordić najavio je da će, uz lokaciju u Vrapčićima, pretovar biti organizovan na još tri lokacije čim se za to steknu uslovi, kako bi se rasteretio sjeverni dio grada.

Otpad će, prema planu, istog dana biti odvožen na deponije koje su prihvatile njegov prijem.

Istovremeno, pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar nastavljaju sanaciju požarišta na deponiji Uborak.

Iz Štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopšteno je da je požar, izazvan paljenjem veće količine guma, stavljen pod kontrolu i da trenutno ne prijeti okolnim stambenim objektima.

Na području Mostara i dalje je na snazi odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće, a nadležne službe pozvale su građane da se pridržavaju ranije izdatih preporuka i prate zvanična obavještenja.

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Tagovi

požar Mostar smeće

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