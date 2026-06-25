Kordić upozorava: Mostaru prijeti nova ekološka kriza zbog smeća

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić upozorio je na rizik od nove ekološke i zdravstvene krize ako se hitno ne deblokira transport i pretovar komunalnog otpada.

Izvor: Vatrogasci Mostar

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić upozorio je da bi grad na Neretvi, osim posljedica požara na deponiji Uborak, mogao da se suoči sa novom ekološkom i zdravstvenom krizom ukoliko hitno ne bude deblokiran sistem pretovara i transporta otpada.

On je istakao da najveći problem trenutno predstavlja blokirana lokacija za pretovar otpada, zbog čega nije moguće organizovati transport smeća na deponije u drugim dijelovima BiH.

"Razmatrali smo više mogućih lokacija, spremni smo pokazati dobru volju prema mještanima i organizovati pretovar na dvije različite lokacije", rekao je Kordić novinarima nakon sjednice Kriznog štaba Civilne zaštite.

On je apelovao da građani omoguće privremeno korištenje lokacija za pretovar kako bi se spriječilo nagomilavanje otpada u gradu.

"Vrijeme teče. Svaki dan u Mostaru nastane oko 120 tona otpada. Trenutno se u gradu nalazi oko 500 tona smeća koje moramo negdje odvesti. Do nas je da li ćemo ga ukloniti ili ćemo blokirati jedni druge i završiti zatrpani otpadom", rekao je Kordić.

On je dodao da gradske službe istovremeno rade na saniranju posljedica požara i organizovanju odvoza otpada.

"Ako se budemo bavili samo požarom, a ne i odvozom smeća imaćemo grad pun malih deponija", naveo je Kordić.

Govoreći o inspekcijskom rješenju kojim je blokirano pretovarno mjesto, Kordić je rekao da inspektor nije nadležan za donošenje takve odluke i da su ga pozvali da povuče rješenje da ne bi bile pokretane krivične prijave.

On je istakao da će aktuelni način zbrinjavanja otpada grad Mostar koštati oko 21.000 KM dnevno samo za transport.

"Ovo će nas koštati mnogo, a dodatni problem je što je u požaru uništeno postrojenje koje je bilo jedino u BiH", rekao je Kordić.

Govoreći o požaru na deponiji Uborak, Kordić je naveo da policija nastavlja istragu, da je izuzeta određena dokumentacija, te da će biti utvrđena eventualna odgovornost za izbijanje požara.

"Policija je i dalje prisutna na lokaciji, sada treba utvrditi da li je neko pogriješio, ko je odgovoran i zbog čega je došlo do svega ovoga", dodao je Kordić.

Komandant Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar Petar Jurić izjavio je da vatrogasci i dalje dežuraju na deponiji zbog kontinuiranog izdimljavanja i povremenog pojavljivanja otvorenog plamena.

"Ogromne su naslage otpada koje i dalje gore ispod površine. Naše ekipe stalno intervenišu kada se pojavi otvoreni plamen", rekao je Jurić.

On je dodao da je jedini efikasan način gašenja ovakvih požara zatrpavanje otpada kako bi se spriječio dotok kiseonika.