Civilna zaštita izdala uputstva za građane Mostara zbog požara na deponiji Uborak

Štab Civilne zaštite Grada Mostara izdao je hitne preporuke građanima zbog dima i zagađenja vazduha nakon požara na deponiji komunalnog otpada Uborak.

Izvor: Ustupljena fotografija, Denis Kapetanović/Bljesak.info

Zbog širenja dima i lebdećih čestica nakon požara koji je u ponedjeljak, 22. juna, izbio na odlagalištu komunalnog otpada Uborak, Štab Civilne zaštite Grada Mostara uputio je zvanične preporuke stanovništvu. Građani se pozivaju na maksimalan oprez i striktno pridržavanje zaštitnih mjera kako bi smanjili izloženost zagađenom vazduhu.

Na sjednici održanoj u srijedu, 24. juna, članovi Štaba su ukazali na službene upute Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Stanovnicima Mostara se savjetuje da što kraće borave na otvorenom prostoru, kao i da sve sportske i fizičke aktivnosti napolju odgode dok se kvalitet vazduha u potpunosti ne normalizuje.

Poseban apel upućen je ranjivim kategorijama društva. Trudnicama, djeci i starijim osobama preporučeno je da izbjegavaju izlaganje spoljnom vazduhu u naseljima koja su pogođena dimom. Hronični bolesnici, prvenstveno oni sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama, trebali bi potpuno obustaviti boravak na otvorenom. Svi građani koji već osjećaju poteškoće poput kašlja ili otežanog disanja ne bi smjeli napuštati svoje domove.

Unutar stambenih objekata potrebno je obezbijediti izolaciju tako što će prozori i vrata ostati zatvoreni. Ovo pravilo je naročito važno primjenjivati tokom noći, u kasnim večernjim i ranim jutarnjim časovima, jer specifične atmosferske prilike u tim periodima dovode do zadržavanja dima u niže slojeve vazduha.

Pored zaštite respiratornog sistema, Civilna zaštita je propisala i higijenske mjere koje se odnose na namirnice i izvore vode. Voće i povrće koje se uzgaja u lokalnim baštama i vrtovima mora se obavezno i temeljno oprati prije bilo kakve konzumacije.

Istovremeno, na snagu stupa stroga zabrana korišćenja vode iz otvorenih bunara i prirodnih izvora. Ova zabrana će važiti sve dok nadležne službe zvanično ne potvrde da je voda zdravstveno ispravna za upotrebu, prenijela je agencija Fena. Gradske službe nastavljaju kontinuirano praćenje stanja na terenu, a stanovništvo se poziva da redovno prati dalja obavještenja putem lokalnih medija.