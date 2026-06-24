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Opet gori na mostarskoj deponiji, naređena evakuacija stanovništva: Gradonačelnik tvrdi da je požar podmetnut (VIDEO)

Opet gori na mostarskoj deponiji, naređena evakuacija stanovništva: Gradonačelnik tvrdi da je požar podmetnut (VIDEO)

Autor Dušan Volaš
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Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca.

Vatra se ponovo razbuktala na mostarskoj deponiji Izvor: Facebook/screenshot

Hercegovački mediji javljaju da požar prijeti kućama, a situaciju dodatno otežava sjeverni vjetar, zbog kojeg se dim širi prema gradskim naseljima.

U Gradskoj upravi u Mostaru jutros je rečeno da je zbog požara počela evakuacija stanovništva u ovom dijelu Mostara.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić je izjavio da je požar podmetnut i da su zapaljene gume.

"Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar", rekao je Kordić. Istakao je kako su kuće ugrožene, a da je dodatna opasnost to što se u blizini nalazi spremnik goriva.

Iz Vatrogasne brigade Mostar kažu da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila.

Požar na deponiji Uborak izbio je u ponedjeljak, 22. juna, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije pijeskom i zemljom.

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Tagovi

Mostar požar deponija

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