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Deponija "Uborak" i dalje gori, Mostar prekriven dimom

Deponija "Uborak" i dalje gori, Mostar prekriven dimom

Autor Haris Krhalić
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Požar na mostarskoj deponiji „Uborak“ i dalje je aktivan, a grad je jutros osvanuo prekriven gustom dimnom zavjesom.

Požar na deponiji Uborak: Mostar prekriven dimom, proglašeno vanredno stanje Izvor: Ustupljena fotografija, Denis Kapetanović/Bljesak.info

Požar na deponiji Uborak kod Mostara i dalje je aktivan, a grad je jutros prekriven gustim dimom koji se širi sa požarišta.

Na gašenju požara angažovana su sva vozila Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar i sve raspoložive ekipe.

U Vatrogasnoj jedinici kažu da ne znaju da li će danas ponovo biti angažovani er-traktori koji su juče djelovali na tom području, prenijeli su federalni mediji.

Grad Mostar proglasio je juče vanredno stanje zbog velikog požara koji je zahvatio deponiju "Uborak", kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je nakon vanredne sjednice gradskog i kantonalnog štaba Civilne zaštite da proglašenje vanrednog stanja omogućava donošenje hitnih naredbi i sprovođenje mjera potrebnih za prevladavanje krize, posebno kada je riječ o organizaciji odlaganja otpada nakon što je deponija "Uborak" pretrpjela velika oštećenja.

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