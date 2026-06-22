Ekološka katastrofa kod Mostara: Požar na deponiji Uborak i dalje gori, šteta ogromna (Foto, video)

Požar na deponiji Uborak kod Mostara još nije ugašen, a grad je proglasio vanredno stanje. Izgorjela reciklažna hala i oprema, dok se vatrogasci bore s više požarišta.

Izvor: Ustupljena fotografija, Denis Kapetanović/Bljesak.info

Požar na mostarskoj deponiji Uborak još nije ugašen, a razmjere katastrofe vidljive su i na fotografijama iz vazduha.

Vatra i dalje gori na lokalitetu deponije, dok se iznad područja širi gust sivi dim.

Iz Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar naveli su da su njihove ekipe istovremeno angažovane na više požarišta.

"Kolege se povlače s deponije, vraćaju se jer imamo i veliki požar na kopu Vihovići. Gore je deset vatrogasaca", rekli su iz PVP Mostar.

Požar na mostarskoj Deponiji Uborak iz zrakoplova Mostar - Beogradpic.twitter.com/8Yr44Vdz1G — Bljesak.info (@Bljesak)June 22, 2026

Zbog razmjera požara, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje, potvrdio je ranije gradonačelnik Mario Kordić.

Prema njegovim riječima, požar je u velikoj mjeri uništio infrastrukturu na lokalitetu deponije.

"Izgorjela nam je reciklažna hala, izgorjela su sva postrojenja u hali, oprema koja se nalazi na deponiji je oštećena. Naporom vatrogasaca spašena je upravna zgrada. Međutim, šteta je stopostotna i predstavlja poprilično veliki problem za Grad Mostar", rekao je Kordić.

Govoreći o mogućem uzroku požara, Kordić je istakao da je prerano za zaključke.

"Ne bih da u ovom trenutku raspravljamo zbog čega se to dogodilo. Vrlo je važno da svi odgovorno pristupimo ovom problemu i da ga riješimo. Vrijeme će pokazati šta je bio uzrok, a u istragu je uključena i policija", naveo je on.

Izvor: Ustupljena fotografija, Denis Kapetanović/Bljesak.info

Komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Adil Šuta upozorio je da će pune posljedice požara biti poznate tek nakon zvaničnih izvještaja nadležnih službi.

"Preduzećemo sve neophodne aktivnosti kako bismo spriječili dalje širenje posljedica i omogućili nesmetano funkcionisanje Grada Mostara i svih nivoa vlasti. Sigurno je da je riječ o ekološkoj katastrofi čije ćemo posljedice tek sagledati", rekao je Šuta.

On je potvrdio i da za sada ne postoji dogovor o odvoženju otpada na deponije u drugim lokalnim zajednicama.

Požar je izbio u ponedjeljak ujutro na deponiji Uborak, a u gašenju su, osim vatrogasaca, učestvovali pripadnici Oružanih snaga BiH i protivpožarni avioni Air Tractor. Vatra se sa deponije proširila i na objekte javnog preduzeća, zbog čega su u jednom trenutku evakuisane sve osobe iz kruga deponije.

Gašenje požara i dalje traje, dok je Grad Mostar izdao upozorenje građanima zbog zagađenog vazduha, posebno stanovnicima naselja u blizini deponije. Odluka o proglašenju vanrednog stanja donesena je na zajedničkoj sjednici štabova civilne zaštite.