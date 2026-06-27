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Pronađeno tijelo Milanka Ljepoje, policija obustavila potragu

Pronađeno tijelo Milanka Ljepoje, policija obustavila potragu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Policijska uprava Prijedor obustavila je potragu za Milankom Ljepojom iz Novog Grada, nakon što je njegovo tijelo pronađeno u četvrtak, 25. juna, na području mjesta Sokolište u opštini Novi Grad.

pronađeno tijelo nestalog milanka ljepoje Izvor: PU Prijedor

Nestanak Ljepoje Policijskoj upravi Prijedor prijavljen je 13. juna 2026. godine.

Iz Policijske uprave saopšteno je da su uviđajem na mjestu pronalaska tijela, kao i obdukcijom, utvrđene okolnosti koje ne ukazuju na postojanje elemenata krivičnog djela.

"Uviđajem na licu mjesta i obdukcijom nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na postojanje elemenata krivičnog djela", navodi se u saopštenju Policijske uprave Prijedor.

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