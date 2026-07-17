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Minić: "Sutjeska" data u zakup, ne koncesiju, ulaganja od 70 miliona KM moraju biti završena na vrijeme

Minić: "Sutjeska" data u zakup, ne koncesiju, ulaganja od 70 miliona KM moraju biti završena na vrijeme

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su ugostiteljski objekti Nacionalnog parka "Sutjeska" dati firmi "Agens" iz Teslića u zakup, a ne koncesiju, te da će komisija odrediti koji objekti će biti renovirani.

Minić: Objekti NP "Sutjeska" dati u zakup, a ne koncesiju, ulaganja moraju biti završena na vrijeme Izvor: Aleksandra Janković/Srna

Minić je pojasnio da se ugovor odnosi isključivo na ugostiteljske kapacitete, dok šumarstvo, lovstvo i ostale djelatnosti ostaju u nadležnosti Nacionalnog parka "Sutjeska".

"To nije ugovor o koncesiji, nego ugovor o zakupu. Komisija će tačno odrediti koji objekti će biti renovirani, koja putna infrastruktura i šta sve treba uraditi", rekao je Minić novinarima na Tjentištu.

On je naglasio da će realizacija projekta morati biti završena u predviđenim rokovima, a kao garanciju naveo bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla.

"To mora biti završeno u rokovima, na vrijeme i na način kako je dogovoreno. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla je uslov i od kada sam došao za premijera za sve poslove to tražim", istakao je Minić.

Prema njegovim riječima, ulaganja u turističke kapacitete na Tjentištu su važna, posebno imajući u vidu veliki broj ljudi koji tokom ljetne sezone prolazi ovom dionicom puta.

"U ovoj varijanti sigurno ćemo imati bolje turističke kapacitete. Vidjeli ste dok nije bilo toga u kakvom je stanju bilo, tako da sam ubijeđen da je ovo pun pogodak", rekao je Minić.

Ugovorom o zakupu ugostiteljskih objekata Nacionalnog parka "Sutjeska" kompaniji "Agens" iz Teslića na period od 50 godina predviđena su ulaganja od 70 miliona KM.

Planirano je da budu obnovljeni i unaprijeđeni objekti poput hotela "Mladost" i "Sutjeska", paviljona, planinskih kućica, restorana, sportsko-rekreacionog centra i drugih ugostiteljsko-turističkih sadržaja, sa ciljem razvoja Tjentišta kao jedne od značajnijih destinacija planinskog turizma na Balkanu.

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Tagovi

Savo Minić Sutjeska zakup

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