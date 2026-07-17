“Zelenski dao riječ Putinu, otkriću vam njegove mračne tajne": Šok intervju njegove bivše portparolke

Bivša portparolka Zelenskog u intervjuu kod Karlsona iznela niz optužbi na račun predsjednika Ukrajine - zloupotreba javnih resursa, kriminal, korupcija, lažna obećanja narodu i Putinu uz tvrdnju da je on glavni problem što rat sa Rusijom i dalje traje.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock/Youtube/Tucker Carlson Tucker Carlson

Bivša portparolka predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, Julija Mendel, je u intervjuu kod poznatog i kontroverznog američkog novinara Takera Karlsona ispričala kako je izgledalo raditi za tada novoizabranog ukrajinskog predsjednika, kako se on ponašao prema saradnicima, saveznicima, političkim protivnicima, ali je iznijela i tvrdnje u kojima ozbiljno optužuje ukrajinskog predsjednika za kriminal, korupciju, zloupotrebu javnih resursa, pa čak i da je navodno u nekoliko navrata koristio narkotike. Njen intervju kod Takera Karlsona od 11. maja ove godine izazvao je veliku buru širom Evrope, naročito u Ukrajini jer su je žestoko napali i kritikovali najveći ukrajinski mediji poput "Kijev Independenta" i "The new voice of Ukraine".

I oni i mnogi drugi, manje poznatiji ukrajinski mediji, su je "provukli kroz toplog zeca", odnosno prošla je kroz javni linč zbog svojih izgovorenih riječi u intervjuu kod novinara koji inače važi za velikog kritičara Zelenskog, još od samog početka rata u Ukrajini. Optužena je od strane ukrajinskih medija za proruski narativ, za izdaju i laž u "teškim vremenima po Ukrajinu".

Karlson je osudio ruski napad na Ukrajinu kada je počela takozvana "specijalna vojna operacija" (kako Rusija naziva rat u Ukrajini), ali i Karlson godinama unazad tvrdi da Zelenski nije onakav kakvim se prikazuje pred kamerama što govori i Julija u ovom velikom intervjuu. Ona tvrdi da je Zelenski diktator koji je po odlikama i metodama vladavine vrlo sličan ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Napisala je i knjigu o skoro svemu što je iznijela u intervjuu kod Karslona. Ukratko, tvrdi da je Zelenski obećao lično predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu 2019. godine u Parizu u Francuskoj da Ukrajina ne teži i da neće postati članica NATO, da je Zelenski tražio od saradnika propagandu nalik onoj kakvu je imao Hitler za vrijeme Drugog svjetskog rata uz pomoć Gebelsa, da se enormno obogatio za vrijeme rata, da Zelenski zna da se ljudi otimaju na ulicama kako bi bili poslati na front i još mnogo drugih stvari koje se svode na to da on, aktuelni predsjednik Ukrajine, kako ona navodi predstavlja "problem" za kraj rata u Ukrajini.

"Radila sam za njega dvije godine, od 2019. do 2021. godine. On je objavio na 'Fejsbuku' da traži portparola i svi su počeli da se prijavljuju, a ja nisam odmah poslala prijavu jer sam prvobitno očekivala da će zaposliti nekog svog, da će biti tu nepotizma.

Prošla sam od ukupno 4.000 prijavljenih. Pošto sam dobila posao, morala sam da se dokažem da vrijedim.

Mislim da sam mu bila vrlo odana, podržavala sam ga. Bila sam uz njega i 2022. kada je Rusija započela invaziju i bila sam mu zahvalna, kao i mnogi drugi Ukrajinci, što je ostao u zemlji kada je izbio rat.

Zato mi i jeste teško da sada budem ovdje i da vam kažem ko je zaista on. Ja nemam ništa lično protiv njega, ali vjerujem da on jeste jedna od najvećih prepreka za mir u Ukrajini i želim svima da kažem ko je on zapravo", započela je Julija.

"Zelenski nije onaj Zelenski kakav je pred kamerama"

Julija ga dugo poznaje i radila je za njega pune dvije godine. Tvrdi da on nije ista osoba kada je pred kamerama i van njih.

"On nije isti kada je pred kamerama i kada nisu one tu. On stalno mijenja maske, vrlo je emotivan i često mijenja raspoloženje.

On je sjajan glumac, to mu je mnogo pomoglo u 2022. kada je rat izbio. Sve što on govori je često prilično daleko od realnosti, vrlo je manipulativan, stalno vadi riječi iz konteksta i ono što je veliki problem jeste što mnogo ljudi misli da podrška Zelenskom znači i podrška Ukrajini, ali to danas više nije tako, skroz je drugačije.

Takeru, ja želim da naglasim da ja ovdje ne opravdavam ni Rusiju ni Putina. Ono što ruska armija radi u Ukrajini jesu zločini protiv čovječnosti, ali ovaj rat više nije crno-bijel, sve je mračniji i mračniji.

Ljudi vide Putina kao zlo, ali je i Zelenski isti takav. On je pred kamerama kao neki medvjedić, ali kada se one ugase, on se pretvara u velikog zlog medvjeda koji uništava ljude.

Prosto je nevjerovatno da su svi zapadni političari tretirali Zelenskog prije rata kao nekog amatera, a kada je rat počeo, onda je on preko noći postao oličenje demokratije. On nastavlja da koncentriše moć u svojim rukama sve više kako vrijeme prolazi, ali vjerujem da je važno da ljudi moraju da znaju da bi danas podržali Ukrajinu, onda moraju da urade sve kako bi podržali i pogurali Ukrajinu ka sporazumu o kraju rata.

To je jedini način kako bi Ukrajina preživjela. Mislim da smo na ivici istrebljenja, ovdje je riječ o takvoj patnji koja vlada našom zemljom, nije stvar u brojevima poput godina trajanja sukoba", nastavila je Julija.

"Penzioneri teško mogu da prežive sa 75 do 200 dolara, Ukrajina nije super jeftina zemlja"

Potom je govorila o ukrajinskom narodu. Dok je radila za ukrajinsku vladu, Ukrajina je tada imala oko 37 miliona stanovnika, a sada je spala na oko 25 miliona zbog velikog broja izbjeglica (oko 10 miliona) od čega je 11 miliona penzionera koji bi trebalo da prežive mjesec sa oko 75 do 200 dolara u prosjeku.

"Ukrajina nije tako super jeftina zemlja da se sa tim novcem preživi. Prije samo dvije ili tri nedjelje dogodila se strašna priča.

Preminuo je jedan filmski reditelj od gladi, to je potvrdio njegov komšija. Nikoga nije imao da mu pomogne dok su bile velike zime i hladnoće, e sad zamislite koliko je takvih primjera?", dodala je ona.

Volodimir Zelenski

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Korupcija, pranje para i zloupotreba javnih resursa

Julija je nakon uvodnog dijela krenula sa težim i ozbiljnijim pričama u kojima optužuje Zelenskog za brojna, teška krivična djela. Samo neka od njih su korupcija, pranje para i zloupotreba javnih resursa, a u cijelu priču uvukla je i Andrija Jermaka, nekadašnjeg šefa Kabineta Zelenskog, do nedavno vrlo bliskog saradnika ukrajinskog predsjednika.

"Kada vam ja govorim o Zelenskom, ja sam insajder. Ja sam mnogo razgovarala sa ljudima koji ga poznaju i koji su radili sa njim.

Da budemo jasni, mislim da on stoji iza mnogih afera u vezi pranja para. Imam prijatelja koji je bio jedan od pet kandidata kog je trebalo da ga intervjuišu Zelenski i Jormak o načinima pranja para.

Tražili su mu da osmisli šeme za pranje novca koje bi finansiralo Ministarstvo spoljne politike. To ministarstvo je i zaduženo za penzioni sistem u državi.

Pošto je Zelenski to dozvoljavao, da li je kriv za to? Neka publika sama odluči.

Što se tiče medijskih tekstova o korupciji, viđala sam ih u američkim medijima, ali ne mnogo. Vjerujem da tu postoji neka vrsta dogovora, ne zvaničnog, ali da postoji neki dogovor kako bi se napravila slika da je podrška njemu jednaka podršci Ukrajini.

Međutim, on je zloupotrijebio to jedinstvo. Zloupotrijebio je našu borbu, žrtvu i vjeru u demokratiju.

Vjerujem da čak i ljudi koji ga vole vjeruju da tu nešto nije u redu. Oni bi voljeli da je on kao Čerčil, ali on je dobar glumac.

On je dvije godine ponavljao dvije fraze dok sam ja tada radila za njega. Prvo, govorio je kako 'Ukrajina nije spremna za demokratiju' i drugo da je 'diktatura vid reda'.

Kako to može da bude demokratski lider? On je na mjesto predsjednika došao kao predsjednik koji će donijeti mir i stabilnost, on je inače 'nastao' u Rusiji, tamo je zaradio prvi novac, a kasnije i milione", tvrdi Julija.

"Prve milione je Zelenski zaradio u Rusiji"

Opšte je poznato da se Zelenski bavio glumom prije ulaska u političke vode. Julija tvrdi da je Zelenski mnogo prije funkcije predsjednika Ukrajine radio za ruske propagandne kanale u Rusiji.

"On je 'nastao' u Rusiji, tamo je zaradio prvi novac, a kasnije i milione. Tada mu je to odgovaralo, bio je i u Moskvi.

Kada se dogodila prva ruska invazija na Donbas a kasnije i na Krim, on je tada snimao film u Rusiji. U avgustu 2019. je čak to i priznao da se to dogodilo 2014. godine.

Sada ću vam i otkriti nešto što malo ko zna. Imao je čak više nekretnina na Krimu i kada je rat krenuo u Donbasu, bio je na Krimu sa prijateljima iz 95. kvartala, nije ga bilo briga za to iako je tada Rusija preuzela kontrolu nad Krimom.

Pričala sam sa ljudima koji su tada radili sa njim, oni su mi otkrili kako se ponašao. Sve što on govori je dosta drugačije u odnosu na ono što se dešavalo.

On je čak govorio da će moliti Putina na koljenima da se zaustavi. To je obećavao, govorio je da Rusija i Ukrajina treba da budu saveznici i da oba jezika treba da postoje i da se koriste.

Zbog toga su ljudi glasali za njega, niko nije želio rat, niko to ne voli. Sada se totalno adaptirao u tu nacionalnu ideologiju koja nije prirodna Ukrajincima.

Ja sam čak bila prisutna na njegovom sastanku sa Putinom u Parizu 2019. godine. Vrlo mali broj iz njegove okoline zna istinu o njihovom razgovoru.

U privatnom razgovoru je Putinu obećao da Ukrajina nikada neće postati članica NATO. Mali broj ljudi zna da je on to obećao.

Ukrajina nikada nije ni bila blizu mogućeg članstva u NATO. Za članstvo u Alijansi, moramo da imamo otvorenu slobodnu ekonomiju, da budemo reformisana zemlja.

Ni Bajden ni Tramp ne žele Ukrajinu u NATO, ali se ne radi o tome. Mi nemamo konsenzus o tome.

To je mašta, to su laži. On se drži za to iako zna da je to nemoguće, forsira nemoguću agendu i tako minira sporazum o miru.

Kada je, na primjer, u Vrhovnoj radi (parlamentu) predstavio takozvani 'Plan za pobjedu', rekao je da je najvažnije da se Ukrajina pridruži NATO paktu. To je smiješno, to prosto nije moguće jer on koristi nemoguće ciljeve za svoju agendu, da bi je opravdao.

On tako sebe predstavlja kao heroja i borca. Lako je obećati nešto kada znate da je to nemoguće i da se neće desiti", navela je ona.

Volodimir Zelenski

Izvor: POU / Zuma Press / Profimedia

"Želim Gebelsovsku propagandu"

Nakon ove priče se prisjetila svog početka rada za ukrajinsku vladu. Zelenski je tada, na početku predsjedničkog mandata, kritikovao svoje saradnike za loš lični rejting i tražio je od njih, kako kaže Julija, "Gebelsovsku propagandu".

"Nije bitno šta se zaista dešava napolju, nama treba 1.000 ljudi koji će govoriti pozitivne stvari. Onda će se i dešavati pozitivne stvari, ljudi će u to vjerovati", tvrdi Julija da je ovu rečenicu izgovorio Zelenski na sastanku sa saradnicima prije šest do sedam godina i dodala da je navodno tražio "Gebelsovsku propagandu" - aludira na Jozefa Gebelsa, čuvenog njemačkog političara iz perioda Drugog svjetskog rata koji je bio ministar propagande u nacističkoj Njemačkoj i važio je za jednog od najvjernijih saradnika Adolfa Hitlera.

"Tramp nije slučajno nazvao Zelenskog diktatorom"

Optužila ga je u nastavku intervjua da je diktator. Podsjetila je na izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa koji je početkom 2025. nazvao Zelenskog diktatorom što je bio šok u cijelom svijetu, ali Julija tvrdi da to uopšte nije bilo slučajno.

"Tramp je razgovarao sa njegovim aktuelnim i bivšim saradnicima. Zelenski je tvrdio da je Tramp pod uticajem ruske propagande, ali zapravo su to Trampu rekli ljudi iz bliskog okruženja Zelenskog koji se nadaju da će on uspjeti da donese mir", istakla je Julija.

Donald Tramp je, da podsjetimo, nazvao Zelenskog diktatorom nekoliko dana prije sada već čuvenog sastanka u Bijeloj kući 28. februara 2025. kada su se Tramp i Zelenski žestoko posvađali. Zelenski je na kraju tog sastanka izbačen iz Bijele kuće, napustio ju je ponižen jer se posvađao i sa jednim novinarom zbog odjeće u kojoj je došao u Ovalnu prostoriju.

NOW - Zelensky, Trump, and Vance argue in the Oval Office.pic.twitter.com/olcwxN6VRO — Disclose.tv (@disclosetv)February 28, 2025

Zašto su propali pregovori u Istanbulu 2022?

Rat u Ukrajini počeo je 24. februara 2022. godine u ranim jutarnjim časovima, a prvi zvanični pregovori o mogućem završetku rata dogodili su se u martu i aprilu iste godine u Istanbulu u Turskoj. Tada je prezentovan nacrt mirovnog sporazuma, takozvani Istanbulski sporazum kojim se predviđala ukrajinska nezavisnost, bezbjednosne garancije trećih zemalja, razoružavanje i odustajanje od članstva u NATO pakt.

Međutim, pregovori su ubrzo propali. Julija tvrdi da je Zelenski tada navodno pristao da preda Donbas Rusiji, ali da ga je od toga navodno odgovorio Boris Džonson, tadašnji premijer Velike Britanije koji je hitno u to vrijeme otputovao u Kijev na sastanak sa Zelenskim.

"To je za njega političko ubistvo, zato on ne želi da završi rat. Pričala sam sa ljudima koji su bili tamo i oni su mi rekli da je on pristao da preda Donbas što me je šokiralo.

On je bio u redu sa tim, tako su mi prenijeli. Tada je pristao da preda tu teritoriju i to bi značio kraj rata, a danas govori kako ne može i ne želi da preda Donbas jer je izjavio nedavno da 90 odsto Ukrajinaca ne želi to.

Odakle mu ti brojevi? To je sve laž, on nije doslijedan", tvrdi Julija, a "The new voice of Ukraine" navodi u svom tekstu da ona u to vrijeme nije više radila za njega i da nije ni mogla da ima te informacije koje je iznijela u intervjuu.

Podsjetila je nakon toga na Buču, grad u kom su otkrivene masovne grobnice. Pokrenuta je istraga zbog sumnje na počinjene ratne zločine u tom ukrajinskom gradu i Julija kaže da je Džonson taj koji je, navodno, uticao na Zelenskog da nastavi da se bori umjesto da pristane na sporazum o kraju rata.

"Zelenski je tada izabrao rat isrcpljivanja. Ne znam kako je to moguće kada Rusija ima oko 150 miliona stanovnika i koja zaobilazi sankcije uspješno od početka rata i još uvijek se nije zadužila, dok Ukrajina grca u dugovima", dodala je Julija.

Termin "rat iscrpljivanja" iskoristio je i nekadašnji glavni komandant ukrajinske vojske Valerij Zalužni u autorskom tekstu za britanski "Telegraf". U tom tekstu Zalužni navodi da je naivno misliti da je Rusija izgubila rat i objasnio je da se sukob na istoku Evrope trenutno vodi kao rat iscrpljivanja resursima.

Vidi opis “Zelenski dao riječ Putinu, otkriću vam njegove mračne tajne": Šok intervju njegove bivše portparolke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Poruka Julije Mendel za Vladimira Putina na ruskom jeziku

Na samom kraju intervjua se direktno obratila ruskom predsedniku Vladimiru Putinu. Poslala mu je poruku na ruskom jeziku.

"Vladimire Vladimiroviču, ja nemam životno iskustvo kao vaše. Ja ne razumijem način na koji vi posmatrate ovaj svijet.

Ja nisam predstavnik NATO, nisam predstavnik Zapada, ne radim za Zelenskog. Ja nisam vaš politički protivnik.

Ja vam nisam prijetnja koja bi vas ubila. Ja sam Ukrajinka iz ukrajinske provincije u Hersonu.

Vi govorite za sebe da ste čovjek dat od Boga. Ono što se dešava u Ukrajini nema nikakve veze sa Bogom, to nema nikakve veze sa ljudskošću.

Vi govorite da želite mir. Mir je jedina ispravna stvar danas.

Samo mir će učiniti i Ukrajinu i Rusiju pobjednicima. Nema pobjednika u ovom ratu, gube obje zemlje, Sloveni ubijaju Slovene.

Ja sam iz Hersona. Vjerujem da vam vaša armija govori samo o pobjedama.

Međutim, u Hersonu se dešava 'dron safari'. Možda mislite da je ovo zapadna propaganda, ali postoji i narodna istina", rekla je Julija sa suzama u očima obraćajući se direktno Putinu.

Vladimir Putin

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Ko je Taker Karlson?

Taker Karlson je poznati američki novinar koji ima svoj podkast “Šou Takera Karlsona”. Pobornik je Trampovog MAGA (Make America Great Again) pokreta, ali je istovremeno veliki i oštar kritičar politike Trampa otkad se vratio na vlast pobjedom na predsjedničkim izborima u novembru 2024. godine, naročito za rat na Bliskom istoku mu zamjera mnogo toga.

Na sebe je skrenuo pažnju svjetske javnosti kada je u Moskvi uradio uživo intervju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Taj intervju je podigao veliku buru u svijetu, naročito je razbjesnio tadašnjeg američkog predsjednika Džozefa Bajdena i njegove najbliže saradnike.

Taker Karlson

Izvor: Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

(Mondo.rs)