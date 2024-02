Karlson nakon INTERVJUA s PUTINOM: Profesionalni lažovi u Vašingtonu ne znaju ništa o Rusiji

Vlasti Sjedinjenih Država pokušavaju da prikažu Rusiju kao ekspanzionističku silu, to su gluposti i neistine, izjavio je američki novinar Taker Karlson poslije intervjua sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Izvor: Tucker Carlson Network/Printscreen

"Rusija nije ekspanzionistička sila", rekao je novinar.

On je napomenuo da američke vlasti, posebno Viktorija Nuland i lažovi koji rade u Stejt departmentu, pokušavaju da predstave Putina u lošem svijetlu, upoređujući ga sa diktatora.

"Istina je da je sve to laž. U stvari, to je glupost, morate biti idiot da biste tako mislili", naglasio je Karlson.

"Oni (Rusija) samo žele da zaštiti svoje granice", objasnio je novinar.

On je dodao da su „profesionalni lažovi u Vašingtonu, koji ne znaju ništa o regionu i, u principu, o svijetu van Njujorka” ubijedili sebe i pokušavaju da ubijede javnost u agresivne namjere Rusije i naglasio da „nema dokaza za to.”

Po njegovim riječima, Zapad je odbacio Rusiju, a cela poenta NATO-a je da obuzda Moskvu.

"Zapad nije želio da bude saveznik Rusije. To je prilično očigledno. Mislim da je cijela poenta NATO-a da obuzda Rusiju", naglasio je Karlson, iznevši mišljenje da je to, navodno, uvrijedilo rusko rukovodstvo.

Prema riječima američkog novinara, Rusija je „evropska zemlja, polovina se (nalazi) u Aziji“.

"Ali u njoj ima mnogo evropskog. Ako dođete u Moskvu, to je divan evropski grad. To se vidi i kulturno osjeti", primetio je on.

Čitav intervju koji je američki novinar uradio sa ruskim predsjednikom, Vladimirom Putinom, a koji je objavljen na našem portalu možete pročitati OVDE.

(MONDO)