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Presuda za teroristički napad u Magdeburgu: Saudijac osuđen na doživotni zatvor

Presuda za teroristički napad u Magdeburgu: Saudijac osuđen na doživotni zatvor

Autor Haris Krhalić
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Njemački sud osudio je 51-godišnjeg psihijatra Taleba el Abdulmohsena na doživotnu kaznu zatvora zbog terorističkog napada u Magdeburgu.

Doživotni zatvor za teroristički napad na božićnoj pijaci u Magdeburgu Izvor: Sebastian Kahnert / AFP / Profimedia

Njemački sud osudio je Taleba el Abdulmohsena na doživotnu kaznu zatvora zbog terorističkog napada u Magdeburgu 2024. godine u kojem je Abdulmohsen na božićnoj pijaci automobilom usmrtio šestoro ljudi, javio je list "Bild".

U izvještaju se navodi da je osuđeni izrazio žaljenje zbog napada i uputio izvinjenje porodicama žrtava.

Abdulmohsen (51) je u decembru udario automobilom u okupljeni narod u Magdeburgu, pri čemu je usmrtio šestoro ljudi, uključujući jedno dijete, i povrijedio više od 300 ljudi.

Suđenje Abdulmohsenu počelo je u novembru prošle godine.

Abdulmohsen je psihijatar koji je rođen u Saudijskoj Arabiji, a u Njemačkoj živi od 2006. godine.

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