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Oko 80 konja kod Šipova ostalo bez vode: Komšija im zagradio pristup pojilištima na državnoj zemlji (Video)

Oko 80 konja kod Šipova ostalo bez vode: Komšija im zagradio pristup pojilištima na državnoj zemlji (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Vlasnici konja iz Šipova tvrde da je oko 80 konja u selu Popuže ostalo bez pristupa vodi nakon što je jedan stočar, njihov sugrađanin, ogradio prilaze izvorima i pojilištima.

konjima u šipovu prijeti umiranje od žeđi zbog komšije Izvor: Screenshot

Milovan Pilić Bata, jedan od vlasnika konja, pojasnio je za MONDO da se tridesetak ljudi iz Šipova godinama brine o konjima koji borave na tom području, te da su mještani uredili napušteno selo i prilagodili ga za njihov boravak.

"Nas tridesetak iz Šipova držimo konje i sada ih u selu Popuže ima oko 80. Selo je bilo napušteno, ali smo ga uredili. Kada je došao čovjek sa dvadesetak krava, u početku smo mu pomagali da ogradi livade i pašnjake, a onda je zagradio sve prilaze vodi", rekao je Pilić.

@mondo_bih

"Konji će nam lipsati od žeđi" Mještani Šipova tvrde da je oko 80 konja ostalo bez pristupa izvorima i traže reakciju nadležnih. pristup pojilištu i izvorima, koji se nalaze na državnom zemljištu zagradio im je sugrađanin, koji, kažu, odbija da se urazumi. opširnije na mondo.ba

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Prema njegovim riječima, na tom području nalaze se jedno korito i tri izvora iz kojih su se konji napajali, dok je lokva koju su ranije koristili presušila.

"Konji sada nemaju gdje da piju vodu. Ostali su bez pristupa jedinom koritu i izvorima, a lokva je presušila", tvrdi Pilić.

Dodaje da su vlasnici konja pokušali da razgovaraju sa vlasnikom krava, ali da nisu uspjeli da postignu dogovor.

"Neće da razgovara niti da se urazumi. Obraćali smo se načelniku Šipova Milanu Kovaču, policiji i komunalnoj policiji. Svi kažu da će pokušati nešto da urade ili da nije u njihovoj nadležnosti, ali za sada niko ništa nije preduzeo", rekao je Pilić.

I dok nadležni prebacuju odgovornost jedni na druge, Milovanu i ostalim Šipovljanima preostaje samo da gledaju kako im konji lipsavaju od žeđi.

Nije, kaže, prije ovoga bilo nikakvih svađa, i ne razumije zašto bin se komšija okrenuo protiv njih. Zemlja na kojoj su je državna, tako da nije ni zbog "međe". 

Vlasnici konja apeluju na vlasti da im što prije pomognu, jer više ne znaju kome da se obrate. 

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Tagovi

Šipovo konji krave svađa ograda voda

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