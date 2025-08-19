logo
Dvojica mještana uhvaćena u krađi drveta u Šipovu

Autor Nikolina Damjanić
0

Policija u Šipovu privremeno je oduzela 19 metara kubnih drvnih sortimenata od lica čiji su inicijali D. K. i N. V. iz ove opštine, koje su bespravno posjekli i odvezli iz šume.

Krađa drva u Šipovu Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Policijskoj stanici Šipovo juče je prijavljeno da su ova lica od nedjelje, 17. avgusta, pa do trenutka prijave, odvezli 22 stabla bukve i javora iz šume u vlasništvu Šumskog gazdinstva "Gorica" iz Šipova.

Policija je izlaskom na lice mjesta potvrdila da su navodi prijave tačni, te su kod porodičnih kuća prijavljnih pronašli ukradene drvne sortimente.

Drvni sortimenti su oduzeti i predati u nadležnost Šumskog gazdinstva "Gorica", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

U toku je rad na kompletiranju predmeta, nakon čega će protiv ova dva lica biti dostavljeni izvještaji Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka za počinjeno krivičo djelo šumska krađa.

Na području koje pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad u prethodna 24 časa zabilježeni su po jedno krivično djelo i saobraćajna nezgoda.

(Srna/MONDO)

