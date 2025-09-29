logo
Istrajni u borbi za veće plate: Sutra jednočasovni štrajk upozorenja vaspitača

Autor Dragana Božić
0

Radnici banjalučkih vrtića zaposleni u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje najavili su za sutra jednočasovni štrajk upozorenja zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto.

Sutra jednočasovni štrajk upozorenja vaspitača u Banjaluci Izvor: SRNA/Branislava Vukelić

Predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Slađana Mišić rekla je da će sutra od 7.30 do 8.30 časova biti obustavljen prijem djece u svim vrtićima.

Ona je navela da zahtjevi zaposlenih u Centru ostaju isti, a da se u dosadašnjim pregovorima sa banjalučkom Gradskom upravom ništa nije promijenilo.

"Ponude postoje, ali nisu odgovarajuće za naš kolektiv i borba se nastavlja. Čekamo nastavak pregovora da ne bi bilo radikalnijih mjera koje predviđa sindikalno djelovanje za postizanje radničkih prava", rekla je Mišićeva.

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje su mirnim protestom 16. septembra tražili povećanje plate i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić.

Oni su i početkom juna održali štrajk upozorenja u trajanju od jedan čas, sredinom juna mirne proteste na Trgu Krajine, a u julu ponovo štrajk zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.

U okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka nalaze se 33 objekta. 

(Srna)

Tagovi

štrajk vaspitač Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka

