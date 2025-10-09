logo
Zbog duga Toplane od skoro 8,3 miliona maraka: IRB poziva poziva rukovodstvo Grada Banjaluka na hitan sastanak

Izvor mondo.ba
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske pozvala je gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića i predsjednika Skupštine grada Ljubu Ninkovića na hitan sastanak povodom problema neizmirenih obaveza banjalučke "Toplane".

22.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz IRB-a su naglasili da, shodno vlastitim rasporedima, predlože termin sastanka koji bi bio održan u sjedištu Banke.

"Ukupan dug koji "Toplana" ima prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske iznosi 8.270.244,51 KM, a cjelokupan iznos duga dospio je na naplatu. U skladu sa zakonskim ovlaštenjima i principima odgovornog upravljanja javnim sredstvima, IRBRS je pokrenula postupke izvršenja na nepokretnostima i računima ovog preduzeća", objavila je IRB.

Naglasili su da bi na sastanku trebalo da budu razmotrene mogućnosti za rješavanje ovog problema kako bi se zaštitili interesi građana i osigurao kontinuitet rada "Toplane", s obzirom na njen značaj za svakodnevni život i standard stanovništva.

toplana Banjaluka dug IRB RS

