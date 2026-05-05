IRB RS daje kredite na 25 godina sa fiksnom kamatnom stopom

Autor N.D. Izvor RTRS
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) od 1. juna počinje sa novim modelom direktnih plasmana za stambene kredite, koji uključuje povoljnije uslove, niže kamatne stope i bržu proceduru odobravanja, izjavio je v.d. direktora IRB-a Nedeljko Ćorić.

On je naveo da je IRB jedina institucija na tržištu koja nudi stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom i rokom otplate do 25 godina, uz maksimalan rok rješavanja zahtjeva do 30 dana.

„Vodili smo se time da budemo na usluzi građanima i obezbijedimo najbolji servis po najpovoljnijim uslovima. Građani će dobiti bržu i jednostavniju proceduru, uz niže kamatne stope u odnosu na dosadašnje“, rekao je Ćorić za RTRS.

On je istakao da je Vlada Republike Srpske usvojila nova pravila plasmana IRB-a koja omogućavaju direktno kreditiranje građana, te da su reakcije javnosti pozitivne.

IRB je do sada plasirao više od 15.000 stambenih kredita, a novi model, kako je naveo Ćorić, dodatno olakšava pristup finansiranju, posebno za mlade.

„Mladi će imati najpovoljnije uslove, ali i lica starija od 35 godina, uključujući bračne parove bez djece, kao i samohrane roditelje, mogu aplicirati za kredite“, rekao je on.

Maksimalni iznos stambenog kredita povećan je sa 170.000 na 200.000 KM, dok je kamatna stopa smanjena sa 3,6 na 2,49 odsto.

Ćorić je najavio i dodatne kreditne linije, posebno usmjerene ka poljoprivrednicima, uz, kako je naveo, najpovoljnije uslove u ovoj oblasti.

„Očekujemo dinamičan period u radu IRB-a i uspješan kraj godine, na zadovoljstvo građana i institucije“, zaključio je Ćorić.

