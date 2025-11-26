logo
Obilne padavine i topljenje snijega: Pliva i Jošavka izlile se u Jezeru (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
U Jezeru su se izlile rijeke Jošavka i Pliva, što je izazvalo poplave kojim je ugroženo više domaćinstava.

Pliva i Jošavka izlile se u Jezeru Izvor: Opština Jezero

Načelnik opštine Snežana Ružičić rekla je Srni da je pacijentima onemogućen prilaz Ambulanti porodične medicine.

Ona je dodala da je ugrožen i putni pravac dijela magistralnog puta M5, kao i regionalnog puta gdje se saobraćaj odvija otežano.

Ružičićeva je naglasila da je terenska služba opštine na terenu i pozivaju stanovnike da zaštite imovinu.

Nivo rijeka povećan je usljed otapanja snijega i obilnih padavina koje su zahavtile ovu opštinu.

Tagovi

Jezero poplava

