Obilne padavine i topljenje snijega: Pliva i Jošavka izlile se u Jezeru (FOTO)

U Jezeru su se izlile rijeke Jošavka i Pliva, što je izazvalo poplave kojim je ugroženo više domaćinstava.
Načelnik opštine Snežana Ružičić rekla je Srni da je pacijentima onemogućen prilaz Ambulanti porodične medicine.
Ona je dodala da je ugrožen i putni pravac dijela magistralnog puta M5, kao i regionalnog puta gdje se saobraćaj odvija otežano.
Ružičićeva je naglasila da je terenska služba opštine na terenu i pozivaju stanovnike da zaštite imovinu.
Nivo rijeka povećan je usljed otapanja snijega i obilnih padavina koje su zahavtile ovu opštinu.
