Krio se u napuštenom kombiju: Bjegunac uhapšen u šumi kod Jezera

Policija u Jezeru uhapsila je danas lica E. Z. za kojim se tragala zbog više teških krađa i lice S. R. koje se sumnjiči da mu je pomagalo u skrivanju.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad su saopštili da je u šumi na brdu Otomalj, u napuštenom kombi vozilu, locirala i uhapsila E. Z. za kojim je raspisana centralna potjernica Osnovnog suda Mrkonjić Grad.

Lice S. R. se sumnjiči da je oko mjesec dana unazad stvorilo uslove za smještaj i skrivanje bjegunca.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranja predmeta protiv S. R. dostavi izvještaj za počinjeno krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Lice E. Z. će, nakon kriminalističke obrade, biti predato sudskoj policiji.

