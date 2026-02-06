Uhapšen osumnjičeni za napad na aktivistu SDS-a koji je ukazivao na aferu "vrtić"

Policija je identifikovala i uhapsila osobu koje se dovodi u vezu sa prijavljenim fizičkim napadom u Pelagićevu na V.S, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: MONDO

Uhapšenom se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela tjelesna povreda, koje je počinjeno juče na području opštine Pelagićevo.

U toku je kriminalistička obrada lica, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog tužilaštva Doboj.

U saopštenju se podsjeća da je V.S. juče u 15.05 časova prijavio da ga je na ulici fizički napala njemu nepoznata osoba i udaljila se sa lica mjesta. Napadnutom su u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini konstatovane lake tjelesne povrede.

Predsjednik SDS Branko Blanuša juče je najoštrije osudio napad na potpredsjednika Opštinskog odbora SDS-a Pelagićevo Vojka Stajlovića i zatražio od policije da hitno identifikuje počinioce ovog fizičkog napada i preda ih u ruke nadležnom tužilaštvu.

Član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević prethodno je na mreži X objavila da je Stajlović napadnut zbog afere u vezi sa nabavkom opreme za vrtić u Pelagićevu.