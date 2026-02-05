logo
Iz policije potvrdili da je napadnut aktivista SDS-a, kažu da rade na rasvjetljavanju slučaja

Iz policije potvrdili da je napadnut aktivista SDS-a, kažu da rade na rasvjetljavanju slučaja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Muškarac V. S. lakše je povrijeđen danas kada ga je u Pelagićevu napalo nepoznato lice na čijoj identifikaciji policija radi, rečeno je novinarima u Policijskoj upravi Bijeljina.

Bijeljinska policija o napadu na Stajlovića Izvor: X/Aleksandra Pandurević

"Pripadnici Policijske uprave Bijeljina preduzimaju mjere i radnje s ciljem identifikacije osobe koja je danas u Pelagićevu oko 14.55 časova fizički napala V. S. i udaljila se sa lica mjesta", pojasnili su iz Policijske uprave Bijeljina.

Prema izjavi oštećenog, riječ je o o njemu nepoznatoj osobi koja ga je fizički napalo na ulici.

Napadnutom su u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini konstatovane lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju koji je događaj kvalifikovao kao krivično djelo tjelesna povreda.

Predsjednik SDS Branko Blanuša najoštrije je osudio napad na potpredsjednika Opštinskog odbora SDS-a Pelagićevo Vojka Stajlovića i zatražio od policije da hitno identifikuje počinioce ovog fizičkog napada i preda ih u ruke nadležnom tužilaštvu, saopšteno je iz SDS.

Aktivistkinja SDS-a Aleksandra Pandurević ranije danas je na mreži X objavila da je Stajlović napadnut zbog afere u vezi s nabavkom opreme za vrtić u Pelagićevu. 

