Evropski aerodromi među najboljima na svijetu po izboru hrane: Ovde možete pojesti najbolje obroke dok čekate let

Evropski aerodromi se ističu po vrhunskoj ponudi hrane, a Skytrax je objavio listu najboljih. Rimski, minhenski, londonski i istanbulski aerodromi nude kulinarske užitke

Boravak na aerodromu nije više samo "žurba ka ukrcavanju" i "što kraće zadržavanje na pasoškoj kontroli". Nova lista koju je objavila organizacija "Skytrax" skreće pažnju na potpuno drugačiji aspekt putovanja, hranu i piće na terminalima.

Na osnovu kvaliteta ponude, raznovrsnosti i odnosa cene i usluge, Skytrax je izdvojio deset aerodroma širom sveta koji prednjače kada je riječ o hrani.

Na vrhu liste je i dalje singapurski "Čangi", dok se među najboljima našla i četiri evropska aerodroma, što potvrđuje da su pojedini aerodromi postali destinacije i za gurmane, a ne samo za putnike u tranzitu.

Iako je Singapur zadržao prvu poziciju, evropski aerodromi u Rimu, Minhenu, Londonu i Istanbulu dominiraju kontinentalnom ponudom, pretvarajući terminale u prave kulinarske oaze koje nude sve, od autentične lokalne kuhinje do luksuznih restorana sa potpisom svjetski poznatih šefova.

Italijanski ukusi i bavarsko pivo: Rim i Minhen u vrhu

Rimski aerodrom "Fjumičino", kao najprometniji u Italiji, zauzeo je visoko peto mjesto.

Putnici ovde mogu uživati u posljednjoj dozi vrhunske italijanske kuhinje prije leta, bilo da je riječ o rimskim picerijama poput "180 Grami", napolitanskom "Rosopomodoru" ili čuvenim firentinskim sendvičima "All'Antico Vinaio", piše Euronews.

Za ljubitelje internacionalnih ukusa dostupni su suši barovi i ramen restorani, dok vinske karte "Berluči" bara zaokružuju gastronomski doživljaj.

Odmah iza Rima, na šestom mestu, nalazi se aerodrom u Minhenu sa ponudom od preko 60 ugostiteljskih objekata.

Bavarska kapija akcenat stavlja na regionalnu hranu i čuvena piva u autentičnim pivnicama poput "Airbräu", dok restoran "Cloud 7" privlači posjetioce jedinstvenim pogledom na aerodromske rulne staze.

Britanska tradicija i turski specijaliteti u Londonu i Istanbulu

London "Hitrou", evropski rekorder po broju putnika, na listi se pozicionirao kao mjesto gdje se spajaju britanska tradicija i globalni luksuz.

 Pored popularnih lanaca kao što su "Pret" i "Wagamama", putnici mogu posetiti ekskluzivni bar "Fortnum & Mason" ili probati meni u restoranu Gordona Remzija. Za ljubitelje autentične atmosfere, tu su i tradicionalni pabovi koji služe piva kuvana u neposrednoj blizini samog aerodroma.

Listu evropskih favorita zaključuje aerodrom u Istanbulu na devetom mjestu. Sa 65 različitih koncepata, istanbulski terminal nudi sve od modernog "Saltbae Burgera" do tradicionalnih turskih specijaliteta poput simita (kružnog hljeba) i pida.

Azijska dominacija i globalni poredak

Van Evrope, listom dominiraju azijski aerodromi koji drže najviše pozicije. Pored prvoplasiranog Singapura, u prvih deset su se našli Seul "Inčon" (drugo mesto), Tokio "Haneda" (treće) i "Narita" (sedmo), kao i aerodrom "New Chitose".

Jedini predstavnik američkog kontinenta na listi je "Džordž Buš" u Hjustonu, koji je zauzeo deseto mjesto.

