Avion Trampa Mlađeg ponovo sletio u Banjaluku?

Avion kojim je u utorak, 7. aprila, u Banjaluku doputovao Donald Tramp Mlađi, sin predsjednika SAD-a, ponovo je sletio na banjalučki aerodrom u Mahovljanima.

Letjelica je jutros, 9. aprila, stigla iz Beograda oko 5.40, a zatim poletjela prema SAD-u oko 40 minuta kasnije, sa destinacijom West Palm Beach.

Za sada nije poznato zbog čega je avion ponovo dolazio u Banjaluku, dva dana nakon posjete Trampa.

Prije dva dana, podsjetimo, u Kulturnom centru Banski dvor održana je panel-diskusija čiji je glavni gost bio Donald Tramp Mlađi, prenose Nezavisne.

Razgovoru je prisustvovalo više od 100 republičkih zvaničnika, privrednika i uglednih ljudi iz finansijskog i društvenog sektora., koji su imali priliku i da postavljaju pitanja.