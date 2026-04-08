Odbornik u Skupštini grada Banjaluka i tehnički direktor fabrike obuće „Bema“, Marinko Umičević, prisustvovao je jučerašnjoj panel-diskusiji održanoj u Banskom dvoru, gdje je iskoristio priliku da Donaldu Trampu Junioru postavi pitanje o mogućoj saradnji sa njegovom sestrom Ivankom Tramp, koja posjeduje nekoliko fabrika obuće.
Umičević je istakao da je tokom obraćanja podsjetio i na zanimljiv detalj iz ranijeg perioda.
„Javio sam se za riječ i tom prilikom sam prisutne podsjetio da sam prvoj dami SAD Melania Trump za prvi ulazak u Bijelu kuću poslao cipele. Nažalost, tada sam imao pogrešnu informaciju o broju koji nosi, pa ih nije obula, ali je cijeli svijet tada objavio da su cipele za inauguraciju stigle iz Republike Srpske“, rekao je Umičević.
"Nisam zadovoljan prevodom": Umičević pitao Trampa Mlađeg za saradnju sa Ivankom u industriji obuće (VIDEO)
On je naglasio da je njegovo pitanje bilo usmjereno na konkretne mogućnosti poslovne saradnje.
„S obzirom na to da je njegova sestra uspješna u industriji obuće i da posjeduje nekoliko fabrika, pitao sam da li postoji mogućnost saradnje. Bilo je i pitanja o kriptovalutama i vještačkoj inteligenciji, ali smatram da su to teme daleke običnom čovjeku. Mene je zanimalo da li možemo ponovo raditi obuću za američko tržište, kao prije rata, i to po duplo višim cijenama“, istakao je Umičević.
Dodao je da je zadovoljan odgovorom, iako, kako kaže, nije u potpunosti zadovoljan prevodom njegovog pitanja.
„Dobar dio mog pitanja nije prenesen. Želio sam da upoznam Trampa Mlađeg sa situacijom u Republici Srpskoj i kroz šta smo sve prošli zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom zbog podrške Donaldu Trampu, posebno u kontekstu politike Džoa Bajdena i njegovih saradnika“, naveo je Umičević.
On je ocijenio da je događaj u Banjaluci bio od velikog značaja.
„Ovo je izuzetna prilika i čast. Smatram da je ovo važan dan za Republiku Srpsku i novi vjetar u leđa, koji pokazuje da smo izdržali pritiske i uspjeli da se pozicioniramo na međunarodnom nivou“, rekao je Umičević.