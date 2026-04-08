"Nisam zadovoljan prevodom": Umičević pitao Trampa Mlađeg za saradnju sa Ivankom u industriji obuće (VIDEO)

Odbornik u Skupštini grada Banjaluka i tehnički direktor fabrike obuće „Bema“, Marinko Umičević, prisustvovao je jučerašnjoj panel-diskusiji održanoj u Banskom dvoru, gdje je iskoristio priliku da Donaldu Trampu Junioru postavi pitanje o mogućoj saradnji sa njegovom sestrom Ivankom Tramp, koja posjeduje nekoliko fabrika obuće.

Umičević je istakao da je tokom obraćanja podsjetio i na zanimljiv detalj iz ranijeg perioda.

„Javio sam se za riječ i tom prilikom sam prisutne podsjetio da sam prvoj dami SAD Melania Trump za prvi ulazak u Bijelu kuću poslao cipele. Nažalost, tada sam imao pogrešnu informaciju o broju koji nosi, pa ih nije obula, ali je cijeli svijet tada objavio da su cipele za inauguraciju stigle iz Republike Srpske“, rekao je Umičević.

On je naglasio da je njegovo pitanje bilo usmjereno na konkretne mogućnosti poslovne saradnje.

„S obzirom na to da je njegova sestra uspješna u industriji obuće i da posjeduje nekoliko fabrika, pitao sam da li postoji mogućnost saradnje. Bilo je i pitanja o kriptovalutama i vještačkoj inteligenciji, ali smatram da su to teme daleke običnom čovjeku. Mene je zanimalo da li možemo ponovo raditi obuću za američko tržište, kao prije rata, i to po duplo višim cijenama“, istakao je Umičević.

Dodao je da je zadovoljan odgovorom, iako, kako kaže, nije u potpunosti zadovoljan prevodom njegovog pitanja.

„Dobar dio mog pitanja nije prenesen. Želio sam da upoznam Trampa Mlađeg sa situacijom u Republici Srpskoj i kroz šta smo sve prošli zajedno sa predsjednikom Miloradom Dodikom zbog podrške Donaldu Trampu, posebno u kontekstu politike Džoa Bajdena i njegovih saradnika“, naveo je Umičević.

On je ocijenio da je događaj u Banjaluci bio od velikog značaja.

„Ovo je izuzetna prilika i čast. Smatram da je ovo važan dan za Republiku Srpsku i novi vjetar u leđa, koji pokazuje da smo izdržali pritiske i uspjeli da se pozicioniramo na međunarodnom nivou“, rekao je Umičević.