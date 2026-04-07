Dodik najavio slične posjete u narednom periodu: Tramp Mlađi završio posjetu Banjaluci

Sin američkog predsjednika Donald Tramp Mlađi završio je jednodnevnu posjetu Banjaluci tokom koje se obratio na panel-diskusiji u Banskom dvoru i imao neformalne razgovore sa zvaničnicima Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Avion u kojem je Tramp Mlađi odletio je sa banjalučkog aerodroma Mahovljani.

Tokom obraćanja na panel-diskusiji, kojoj su prisustvovali zvaničnici Srpske, Tramp Mlađi kao poslovnu priliku za region i Republiku Srpsku vidi povezivanje sa američkim investititorima u IT sektoru.

Kada je riječ o Republici Srpskoj i njenim šansama za razvoj, na prvom mjestu je, kaže, električna energija, druga je korišćenje resursa, a treća obrazovana radna snaga.

Istakao je da Amerikanci mogu mnogo da nauče dolaskom u Republiku Srpsku, a prije svega kako funkcioniše svijet.

Govoreći o odnosima SAD i EU i njihovom mogućem uticaju na Zapadni Balkan, Tramp Mlađi je rekao da je često na raznim biznis konferencijama u svijetu čuo da je EU katastrofa koju treba popraviti zbog njenog uticaja na vrijednosti i zapadnu civilizaciju.

"Jedini način na koji to mogu popraviti je da ne stoje sami sebi na putu", rekao je Tramp Mlađi.

Nakon panel-diskusije, Tramp Mlađi je razgovarao sa zvaničnicima Republike Srpske u prijatnoj i opuštenoj atmosferi.

Izvor: Screenshot/ATV

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je da je ponosan što je sin najmoćnijeg čovjeka na svijetu Donald Tramp Mlađi danas posjetio Banjaluku sa kojim su razmijenjena mišljenja o ekonomiji i politici.

"Sam dolazak Donalda Trampa mlađeg u Banjaluku podiže javnost ne samo u Republici Srpskoj, BiH, već i u regionu. To su sigurno čuli i američki investitori koji će da se zainteresuju još više za region", rekao je Dodik.

On je naveo da su sagovornika upoznali o tome kolika je stopa na dobit u Srpskoj, koja su iskustva što se tiče jeftine radne snage, jeftine energije i ostalih preduslova pomoću kojih Srpska može da privuče investitore.

"Najvažnije nam je da nađemo dodatna radna mjesta da zaposlimo naše ljude", rekao je Dodik za ATV.

Dodao je da teško reći kad će započeti prve investicije i projekti, jer za to moraju da se stvore preduslovi, ali da će sigurno biti nekih jako dobrih vijesti za Srpsku.

On je rekao da se u narednom periodu mogu očekivati slične posjete.

Tramp Mlađi je došao u Banjaluku na poziv organizacionog sekretara SNSD-a Igora Dodika.

(Srna)