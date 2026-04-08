MUP Srpske nakon posjete Trampa Mlađeg: "Uspješno obezbijeđen boravak visokopozicionirane inostrane delegacije"

MUP Srpske nakon posjete Trampa Mlađeg: "Uspješno obezbijeđen boravak visokopozicionirane inostrane delegacije"

Autor Dragana Božić
0

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske uspješno su osigurali boravak visokopozicionirane inostrane delegacije tokom posjete Republici Srpskoj i sve planirane aktivnosti nesmetano su realizovane.

MUP RS o obezbjeđenju Trampa Mlađeg Izvor: MUP RS

Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da su tokom posjete preduzete sve neophodne operativne i preventivne mjere i radnje da bi učesnici i građani bili potpuno bezbjedni.

"Zahvaljujući visokom stepenu profesionalnosti, koordinaciji i pravovremenom djelovanju policijskih službenika, cjelokupan događaj protekao je bez incidenata. Poseban doprinos dali su i drugi nadležni subjekti sa kojima je ostvarena kvalitetna saradnja s ciljem očuvanja bezbjednosti", naglašava se u saopštenju.

Iz MUP-a su zahvalili građanima za razumijevanje, strpljenje i odgovorno ponašanje, naročito u poštovanju privremenih mjera regulacije saobraćaja i drugih ograničenja.

"Njihova saradnja sa policijskim službenicima značajno je doprinijela efikasnom sprovođenju svih bezbjednosnih aktivnosti i ukupnom uspjehu ove posjete", ističe se u saopštenju MUP-a.

Američka delegacija predvođena Donaldom Trampom Mlađim boravila je juče u Banjaluci.

Možda će vas zanimati

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ