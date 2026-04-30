Štrajk u Belgiji prizemljuje letove: Polovina letova iz Brisela mogla bi biti otkazana

Aerodrom u Briselu upozorava na otkazivanje polovine letova 12. maja zbog najavljenog štrajka sindikata.

Izvor: Bernal Revert / Alamy / Profimedia

Tri najveća sindikata u Belgiji spremaju se za štrajk zbog važećih zakona o starosnoj granici za penziju. Aerodrom u Briselu upozorava da će to poremetiti njegov rad i prizemljiti veliki broj letova.

U saopštenju objavljenom na sajtu aerodroma u Briselu, uz izraženo žaljenje zbog predstojećih neprijatnosti, navodi se da će nacionalni štrajk 12. maja smanjiti broj zaposlenih kod određenih pružalaca usluga i poremetiti rad aerodroma.

"Nažalost, veliki broj odlaznih letova moraće da bude otkazan. To može uticati i na određene dolazne letove", navodi se u saopštenju, uz dodatak da će pogođeni putnici biti kontaktirani i dobiti dodatne opcije.

Prema pisanju "Brisel tajmsa", čak polovina letova planiranih za 12. maj biće otkazana.

"U saradnji sa svim relevantnim partnerima, Aerodrom u Briselu radi na tome da što veći broj letova tog dana ipak poleti", prenosi ovaj list izjavu aerodroma.

Javni prevoz, uključujući belgijsku nacionalnu željeznicu SNCB, kao i autobuse i tramvaje kompanije De Lijn ka aerodromu i od njega, takođe bi mogao biti poremećen.

Do ovoga dolazi nakon što je belgijski javni servis VRT izvijestio da su tri velika sindikata u zemlji – hrišćanski ACV, ABVV i ACLVB – najavili štrajk.

Razlog štrajka

Njihovo nezadovoljstvo proizilazi iz "nepravedne situacije" u kojoj belgijski zakon zahtijeva da piloti nastave da rade do 66. godine.

Jan Jambon, iz kabineta ministra za penzije, izjavio je da bi starosna granica mogla biti dodatno pomjerena na 67 godina.

Prema pravilima Evropske agencije za bezbjednost vazdušnog saobraćaja, komercijalni piloti mogu samostalno letjeti do 60. godine ili nastaviti da rade još pet godina ako lete kao dio posade.

Međutim, Jambon smatra da piloti ne bi trebalo da budu ograničeni godinama, već da bi trebalo procjenjivati njihove individualne medicinske i kognitivne sposobnosti.

"Zato ću razmotriti kako i u kojoj mjeri savezna vlada može da pruži podršku vođenju ove debate na nivou Evropske unije, sa ciljem mogućeg povećanja granice na 67 godina. Važno je naglasiti da je to nadležnost EU", rekao je on.

Jambon je takođe naveo da je rijetko da piloti moraju da rade do 65. godine, jer većina ispuni svoje karijerne uslove već sa 42 godine, što im omogućava ranije penzionisanje.

Ipak, sindikati pilota koji najavljuju štrajk sljedećeg mjeseca navode da su, iako su željeli da izbjegnu obustavu rada, dostigli "posebno visok" nivo nezadovoljstva ovim pitanjem.

"Ta kombinacija je potpuno apsurdna: piloti su obavezni da rade, ali istovremeno moraju da prestanu sa svojom osnovnom djelatnošću sa 65 godina. Zakonodavstvo je ovdje očigledno manjkavo", naveli su sindikati u zajedničkom saopštenju.

Ako do štrajka dođe sljedećeg mjeseca, to će biti posljednji u nizu od najmanje osam sindikalnih štrajkova koji su uticali na rad Aerodroma u Briselu od početka 2025. godine.

(MONDO)