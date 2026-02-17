Bratislava traži od Hrvatske da dozvoli tranzit ruske nafte

Slovačka je zatražila od Hrvatske da dozvoli tranzit ruske nafte preko cjevovoda "Adrija", dok Ukrajina blokira snabdijevanje ruskom naftom preko cjevovoda "Družba", saopšteno je iz slovačkog Ministarstva ekonomije.

Izvor: Shutterstock

"Ministar ekonomije Denisa Sakova i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, takođe, su potpisali zajedničko pismo upućeno hrvatskoj strani, pozivajući na transport ruske nafte preko cjevovoda `Adrija` kao jedne od mogućih alternativnih ruta", navodi se u večerašnjem saopštenju.

Slovačko Ministarstvo ekonomije saopštilo je 13. februara da je isporuka nafte Slovačkoj preko cjevovoda "Družba" obustavljena.

U saopštenju je navedeno da Slovačka ima rezerve nafte i naftnih derivata za 90 dana.

(Srna)