Preminuo Čarli Kirk poslije pucnjave u Juti: Napadač pucao sa zgrade, oglasio se Donald Tramp

Preminuo Čarli Kirk nakon pucnjave u Juti.

Konzervativni aktivista i suosnivač organizacije "Turning Points USA" Čarli Kirk preminuo je nakon što je upucan na događaju na otvorenom Univerziteta u američkoj državi Juta.

Kirk je ranjen tokom govora na Univerzitetu Juta Veli, kada su pucnji ispaljeni sa zgrade u kampusu. Incident se dogodio 20 minuta nakon početka njegovog nastupa, a obezbjeđenje ga je odmah evakuisalo.

"Veliki i čak legendarni Čarli Kirk je preminuo. Voljeli su ga i cijenili svi, posebno ja i činim to sada, kada više nije sa nama. Melanijine i moje misli usmjerene su ka njenoj predivnoj supruzi Eriki i porodici. Čarli, volimo te", napisao je Donald Tramp.

