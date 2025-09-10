Konzervativni aktivista sa provokativnim stavovima: Evo ko je Trampov saradnik koji je ranjen u Juti

Konzervativni aktivista Čarli Kirk, osnivač Turning Point USA i saveznik Donalda Trampa, ranjen je tokom govora u Juti. Njegova biografija obuhvata uspon u GOP-u, provokativne političke stavove i radikalnu karijeru u konzervativnom pokretu.

Izvor: Gage Skidmore / Zuma Press / Profimedia

Konzervativni medijski komentator Čarli Kirk ranjen je pucnjom tokom događaja na otvorenom u Juti 10. septembra.

Kirk (31), osnivač konzervativne organizacije Turning Point USA iz Arizone i blizak saveznik predsjednika Donalda Trampa, učestvovao je na skupu na Univerzitetu Juta Veli pod nazivom "Prove Me Wrong", gdje izaziva studente koji se ne slažu s njim na debatu.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se nekoliko hiljada studenata okupljenih oko Kirka, koji je sjedio na stolici pod šatorom i govorio u mikrofon. U jednom trenutku čuje se pucanj, a metak pogađa Kirka u vrat. Na snimku se vidi kako mu krv izbija iz rane.

Nedugo nakon toga, uhapšen je osumnjičeni za napad.

Stepen njegovih povreda za sada nije poznat.

Kirk je od Turning Point-a stvorio nacionalnu organizaciju od velikog uticaja

Tokom protekle decenije, Kirk je izrastao u jednu od vodećih figura Republikanske partije, gradeći sopstveni onlajn profil i pretvarajući Turning Point USA u značajnog aktera unutar GOP-a.

Njegov govor na Republikanskoj konvenciji 2016. godine bio je prekretnica koja ga je predstavila široj američkoj javnosti.

Tada dvadesetdvogodišnjak, Kirk je na konvenciji u Klivlendu podigao atmosferu porukom da su republikanci "stranka mladih i različitosti." Predložio je i direktan, za to vrijeme neuobičajen slogan: "Velika vlada je loša."

U naredna dva predsjednička izborna ciklusa, njegova organizacija prerasla je u ozbiljnog političkog igrača u Arizoni i na nacionalnom nivou. Kampanjsko krilo Turning Point-a redovno je organizovalo skupove za Trampovu predsjedničku kampanju u Arizoni, ključnoj "swing" državi tokom izbora 2024. godine.

Organizacija koju vodi Kirk izaziva kontroverze čak i unutar same Republikanske partije. Njeni lideri često su nastojali da uklone one sa kojima se ne slažu. Tokom predsjedničke kampanje 2024. godine, Kirk je javno kritikovao rukovodstvo tadašnje predsjednice Republikanskog nacionalnog komiteta, Rone Mekdenijel, i pozvao svoje donatore da prestanu sa davanjem novca stranci. Nekoliko mjeseci kasnije, Mekdenijel je podnijela ostavku.

Sam Kirk zauzima provokativne političke stavove. Vodio je kampanju na društvenim mrežama kojom je pokušao da diskredituje borca za građanska prava Martina Lutera Kinga Mlađeg. Takođe je isticao tradicionalne rodne uloge, naglašavajući značaj "braka i majčinstva" za mlade žene.

Danas Turning Point ima podršku i među najvišim strukturama Republikanske partije.

"Čarli Kirk i Turning Point jedan su od glavnih razloga zašto konzervativni pokret konačno pokazuje kičmu", izjavio je Donald Tramp Mlađi u pisanoj izjavi za The Arizona Republic 2024. godine.

"Uticaj Turning Point-a raste jer biraju prave bitke, ulažu ogroman trud i ne izvinjavaju se zbog svojih stavova. … To inspiriše ljude."

Kirk ima dvoje male djece

Kirk je rođen u Ilinoisu, a odrastao je u predgrađu Čikaga. Politikom se zainteresovao još kao srednjoškolac, a kasnije je napustio Harper koledž kako bi se posvetio političkom aktivizmu.

Sa 18 godina, 2012. godine, Kirk je zajedno sa konzervativnim aktivistom Bilom Montgomerijem osnovao Turning Point USA. Sjedište organizacije nalazi se u Feniksu.

Kirk se 2021. godine oženio Erikom Francve, koja je iz Arizone. Par ima dvoje male djece, sina i ćerku.

