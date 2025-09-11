logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Potraga za ubicom Čarlija Kirka: Evo šta se dosad zna o napadaču

Potraga za ubicom Čarlija Kirka: Evo šta se dosad zna o napadaču

Autor Nevena Davidović
0

U toku je potraga za ubicom Čarlija Kirka.

Šta se dosad zna o ubici Čarlija Kirka Izvor: Youtube/ CBS News/X/Printscreen

Čarli Kirk, američki politički aktivista i osnivač organizacije "Turning Point USA", ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom govora na Univerzitetu "Juta Valley" u Oremu, Juta. Napadač je ispalio jedan hitac sa udaljenosti od oko 200 metara, pogodivši Kirka u vrat.

On je preminuo od zadobijenih povreda u bolnici.

Šta zvaničnici za sada znaju o ubici

U toku je potraga za ubicom Čarlija Kirka. Zvaničnici navode da je hitac ispaljen od strane jednog napadača usmrtio Kirka.

Metak je pogodio 31-godišnjeg aktivistu u vrat.

Prema riječima Boa Mejsona, komesara Odeljenja za javnu bezbjednost Jute, hitac je došao iz "snajperskog gnezda" na udaljenom krovu.

Guverner Jute, Spenser Koks, izjavio je da zvaničnici za sada nemaju informacije koje ukazuju na to da je u napadu učestvovala još jedna osoba.

Na licu mjesta, policajci su viđeni kako na telefonima gledaju fotografiju i pokazuju je prolaznicima, pokušavajući da saznaju da li je neko prepoznaje.

Napadač je, prema navodima, bio obučen u tamnu odjeću.

FBI je zamolio sve svjedoke da podijele fotografije i video-snimke koje imaju sa mjesta događaja.

Dvije osobe su ranije uhapšene, ali je utvrđeno da nijedna nema veze sa pucnjavom. Obe su kasnije puštene, saopštili su zvaničnici za javnu bezbjednost Jute.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Čarli Kirk SAD ubistvo

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ