Potraga za ubicom Čarlija Kirka: Evo šta se dosad zna o napadaču

U toku je potraga za ubicom Čarlija Kirka.

Izvor: Youtube/ CBS News/X/Printscreen

Čarli Kirk, američki politički aktivista i osnivač organizacije "Turning Point USA", ubijen je 10. septembra 2025. godine tokom govora na Univerzitetu "Juta Valley" u Oremu, Juta. Napadač je ispalio jedan hitac sa udaljenosti od oko 200 metara, pogodivši Kirka u vrat.

On je preminuo od zadobijenih povreda u bolnici.

Šta zvaničnici za sada znaju o ubici

U toku je potraga za ubicom Čarlija Kirka. Zvaničnici navode da je hitac ispaljen od strane jednog napadača usmrtio Kirka.

Metak je pogodio 31-godišnjeg aktivistu u vrat.

Prema riječima Boa Mejsona, komesara Odeljenja za javnu bezbjednost Jute, hitac je došao iz "snajperskog gnezda" na udaljenom krovu.

Guverner Jute, Spenser Koks, izjavio je da zvaničnici za sada nemaju informacije koje ukazuju na to da je u napadu učestvovala još jedna osoba.

Na licu mjesta, policajci su viđeni kako na telefonima gledaju fotografiju i pokazuju je prolaznicima, pokušavajući da saznaju da li je neko prepoznaje.

Napadač je, prema navodima, bio obučen u tamnu odjeću.

FBI je zamolio sve svjedoke da podijele fotografije i video-snimke koje imaju sa mjesta događaja.

Dvije osobe su ranije uhapšene, ali je utvrđeno da nijedna nema veze sa pucnjavom. Obe su kasnije puštene, saopštili su zvaničnici za javnu bezbjednost Jute.