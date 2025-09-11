logo
Ovo je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka: Hitno se oglasio FBI, isplivale prve fotografije (Foto)

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka: Hitno se oglasio FBI, isplivale prve fotografije (Foto)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

FBI je objavilo saopštenje zajedno sa fotografijama osobe koja se sumnjiči za atentat na Čarlija Kirka.

fbi objavio sliku ubice čarlija kirka Izvor: Utah's departement of public safety

FBI je objavilo saopštenje zajedno sa fotografijama osobe koja se sumnjiči za atentat na Čarlija Kirka.

"Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osobe od interesa u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu Juta Vali", navodi se u saopštenju.

Na fotografijama se vidi osoba koja nosi kačket, sunčane naočare i crnu košulju/džemper dugih rukava. Kancelarija FBI u Solt Lejk Sitiju objavila je danas na mreži X fotografije osobe od interesa.

Izvor: Utah's departement of public safety

Kancelarija je dala broj telefona putem kojeg javnost može da dostavi informacije: 1-800-CALL-FBI. U toku je potraga za osobom koja je ubila istaknutog konzervativnog političkog aktivistu Čarlija Kirka. Državni i savezni zvaničnici kažu da su pratili kretanje napadača.

Vlasti vjeruju da su pronašle vatreno oružje kojim je Kirk upucan na obližnjem krovu. Izvori navode da je na pušci i municiji ispisan niz fraza povezanih sa kulturnim pitanjima, ali još nije jasno da li one ukazuju na motiv. Napadač je muškarac i "djeluje kao da je uzrasta studenta", naveli su istražitelji.

(MONDO)

