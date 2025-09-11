logo
Na mecima urezane poruke za Čarlija Kirka: Istražitelji otkrili municiju sa ideološkim natpisima

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Istražitelji su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju u pušci za koju se vjeruje da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka.

Detalji ubistva čarlija kirka Izvor: Youtube/ CBS News/X/Printscreen

Čarli Kirk navodno je ubijen starijim modelom lovačke puške, koja je nađena u šumi u blizini mjesta pucnjave u srijedu na Univerzitetu Juta. Puška je navodno bila umotana u peškir sa čaurom u cijevi. Nađena su i tri neispaljena metka sa ugraviranim natpisima.

Prema istražiteljima, pucanj je ispaljen iz puške dugog dometa sa krova zgrade oko 200 metara od mjesta zločina. U vrijeme napada, Kirk je govorio pred publikom od oko 3.000 ljudi, u sklopu serije debata pod nazivom "Dokaži mi da griješim".

Publika je u početku bila u šoku, a onda je uslijedila evakuacija. Policija i hitne službe brzo su reagovale, ali Kirk je ubrzo podlegao povredama.

Pogledajte momenat kada je ubijen Čarli Kirk:

(MONDO)

