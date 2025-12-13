Amerikanci spremaju primamljivu ponudu Rusiji: Zelenski ponovo za pregovaračkim stolom

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof doputovaće u Berlin kako bi sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim šefovima država i vlada razgovarao o mirovnom rješenju za Ukrajinu, potvrdio je portparol Bijele kuće za više američkih medija.

Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Prema tim navodima, u Berlin će doputovati i zet američkog predsjednika Donalda Trampa, Džared Kušner. Vitkof i Kušner su nedavno, po nalogu administracije u Vašingtonu, vodili pregovore sa ukrajinskim i ruskim predstavnicima o uslovima prekida vatre u Ukrajini.

Cilj: "pregovaračka ponuda Rusiji"

Cilj razgovora u Berlinu jeste usaglašavanje zajedničke pozicije za postizanje mirovnog sporazuma sa Rusijom. Kako je izjavio predstavnik francuskog predsjedništva, trebalo bi da se formuliše pregovaračka ponuda koja bi bila upućena Moskvi.

To što Sjedinjene Američke Države u Njemačku šalju čak dva izaslanika može se tumačiti kao znak optimizma američke administracije, ocjenjuje dopisnik njemačkog ARD-a iz Vašingtona Samuel Jakiš. On podsjeća da je još u četvrtak iz Bijele kućeporučeno da će američka strana učestvovati na sastanku samo ukoliko bude dovoljno suštinskog napretka ka prekidu vatre.

Očekuju se i Makron i Starmer

Na sastanku u Berlinu, koji je zakazan za ponedjeljak, trebalo bi da učestvuju i francuski predsjednik Emanuel Makron, britanski premijer Kir Starmer i njemački kancelar Fridrih Merc. Očekuje se i dolazak visokih predstavnika Evropske unije i NATO-a.

Nemačka vlada je već potvrdila da će kancelar Fridrih Merc u ponedjeljak primiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na razgovore o ekonomskim pitanjima, kao i na "razmjenu mišljenja o stanju mirovnih pregovora u Ukrajini“. Kako je saopšteno, u večernjim satima razgovorima bi trebalo da se pridruže i brojni evropski šefovi država i vlada, kao i čelnici Evropske unije i NATO-a.

Merc je u petak izjavio da i dalje postoji velika potreba da se razreše ključna pitanja u međunarodnim naporima za okončanje rata i obezbjeđivanje bezbjednosnih garancija za Ukrajinu.

"Razgovori se ovih dana vode veoma intenzivno“, rekao je Merc. "Pokušavamo da u razgovore koje vodimo međusobno, kao i sa ukrajinskom vladom i ukrajinskim predsjednikom, uključimo i vladu Sjedinjenih Američkih Država.“

Američki plan predviđa ustupke Ukrajine

Sjedinjene Američke Države su pre oko tri nedjelje predstavile plan za okončanje rata u Ukrajini, koji je u svojoj prvobitnoj verziji u velikoj mjeri izlazio u susret ratnim ciljevima Rusije. Na insistiranje Ukrajine i njenih evropskih saveznika, dokument je u ključnim tačkama naknadno izmijenjen.

I pored tih izmjena, Sjedinjene Američke Države i dalje očekuju da Ukrajina napravi značajne teritorijalne ustupke Rusiji. Moskva, međutim, zasad ne pokazuje nikakvu spremnost da odustane od svojih prvobitnih ratnih ciljeva, niti da se upusti u diplomatske pregovore o okončanju rata.