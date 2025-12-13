logo
Ukrajina dobija još 2,3 milijarde evra od EU: Na šta se odnosi ova šesta isplata?

Ukrajina dobija još 2,3 milijarde evra od EU: Na šta se odnosi ova šesta isplata?

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Mehanizam za Ukrajinu, koji je stupio na snagu 1. marta 2024, obezbeđuje do 50 milijardi evra u vidu grantova i zajmova, za podršku obnovi i modernizaciji Ukrajine u periodu od 2024. do 2027. godine.

EU šalje pomoć Ukrajini Izvor: Dati Bendo/EC - Audiovisual Service

Ukrajina će uskoro dobiti oko 2,3 milijarde evra nakon što je Evropski savjet usvojio odluku o šestoj redovnoj isplati podrške u okviru Mehanizma EU za Ukrajinu.

Ovaj iznos odražava uspješno ispunjavanje osam koraka potrebnih za šestu isplatu.

Sredstva su prvenstveno namijenjena jačanju makrofinansijske stabilnosti Ukrajine i podršci funkcionisanju njene javne uprave.

Isplate u okviru Mehanizma za Ukrajinu usko su povezane sa Planom za Ukrajinu, koji se odnosi na ukrajinsku strategiju oporavka, obnove i modernizacije, kao i na vremenski okvir za sprovođenje reformi usklađenih sa ciljevima pristupanja EU u narednim godinama.

Ukrajina je sada uspješno usvojila 63 od 68 koraka koji su do sada bili zahtjevani u okviru Mehanizma.

Mehanizam za Ukrajinu, koji je stupio na snagu 1. marta 2024, obezbeđuje do 50 milijardi evra u vidu grantova i zajmova, za podršku obnovi i modernizaciji Ukrajine u periodu od 2024. do 2027. godine.

Od tih 50 milijardi evra, više od 38 milijardi je okvirno namenjeno podršci reformama i investicijama predviđenim u Planu za Ukrajinu.

Od stupanja na snagu, već je isplaćeno 6 milijardi evra kroz prelazno finansiranje, 1,89 milijardi u predfinansiranju i pet pojedinačnih rata.

Reforme se, inače, odnose na oblasti upravljanja javnim finansijama, pravosudni sistem, finansijska tržišta, ljudski kapital, poslovno okruženje, decentralizaciju i regionalnu politiku, kao i upravljanje kritičnim sirovinama.

Tu su i mjere povezane sa zelenom tranzicijom i zaštitom životne sredine.

(EUpravo zato/Europa.eu)

Tagovi

EU Ukrajina pomoć

