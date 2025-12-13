Na granici Poljske i Bjelorusije otkriven tunel za migrante

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko pojačava pritisak na granice Evropske unije - dok ispod poljsko-bjeloruske granice niču tuneli za ilegalne migrante, Minsk istovremeno popravlja odnose sa Vašingtonom.

Aleksandar Lukašenko, bjeloruski predsjednik koji je na čelu zemlje od 1994. godine, tokom sovjetske ere bio je direktor sovhoza, državnog poljoprivrednog preduzeća, nastavlja igru dobrog i lošeg policajca, otjelotvorujući oba.

Dobrog policajca je dodijelio odnosima sa SAD, a lošeg policajca Evropi. U skladu sa Trampovom, ali prije svega ruskom politikom, koja se nada da će postići sporazume sa SAD uprkos ukrajinskoj krizi, što će joj omogućiti da ojača svoj uticaj u Evropi. Raspad EU je dio plana koji se dopada i mnogima u SAD.

"Više od 180 migranata je prešlo u Poljsku kroz tunel skriven u šumi na granici sa Bjelorusijom", saopštili su graničari u petak, prenio je Rojters. Oko 130 njih je uhapšeno u Poljskoj nakon što je prolaz otkriven u četvrtak, ali ostali su i dalje u bjekstvu, saopštili su poljski graničari.

Eskalacija migrantske krize

Riječ je o novoj eskalaciji migrantske krize koju je pokrenuo Minsk na granici sa Poljskom, zakletim neprijateljem Bjelorusije i Rusije, sredinom 2021. godine, dok je Moskva pripremala invaziju na Ukrajinu. Riječ je o organizovanom transportu osoba sa Bliskog istoka kojima je zagarantovan ulazak u EU preko Poljske, od koje se lako dođe do Njemačke.

Poljska je stoga povećala granične patrole, dok je istovremeno gradila ogradu duž granice. Bjelorusija je pronašla odgovor na ovaj izazov i pribjegla je mjeri koju su koristili Palestinci iz Pojasa Gaze: prvo su izgradili tunele ispod granice prema Egiptu kako bi mogli neometano da uvoze ono što im je potrebno, uključujući i oružje. Nakon toga, počeli su da kopaju tunele prema Izraelu, a prvi veći napad koristeći ih izveden je 2014. godine. Tuneli su takođe odigrali neophodnu ulogu u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, tokom kojeg su masakrirali i odveli u zarobljeništvo više od 1.200 ljudi, uglavnom civila, ali i vojnika.

Poljske vlasti objavile su video snimak tunela iskopanog kroz korenje i golu zemlju, poduprtog drvenim stubovima i metalnim šipkama, visine samo 1,5 metara. To je četvrti tunel koji su pronašli ove godine, a uhapsili su Poljaka i Litvanca koji su trebali da dočekaju migrante. Migranti su svuda izvor prljavog novca.

Poljska je sredinom septembra zatvorila granicu sa Bjelorusijom zbog vojnih vježbi sa ruskim snagama pod nazivom "Zapad", tokom kojih su dronovi povrijedili poljski vazdušni prostor.

Minsk se ubrzo našao pod pritiskom Pekinga, jer su kineski vozovi koji prevoze robu u Evropu zaustavljeni, pa su uslijedile molbe Varšavi da prekine blokadu. Poljska vlada je pristala na to, ali je najavila da će držati sredstva u pripravnosti ako se vazdušni i drugi incidenti nastave.

Na udaru je i Litvanija

Nije samo Poljska na udaru, jer je Litvanija u utorak proglasila vanredno stanje zbog prijetnji po javnu bezbjednost koje stvaraju baloni za šverc cigareta koji dolaze iz Bjelorusije, saopštila je vlada, što vojsci daje veću operativnu slobodu. Aerodrom u Viljnusu je nekoliko puta bio primoran da obustavi rad zbog balona.

Dok u dosluhu sa Moskvom stvara nestabilnost na granicama sa EU, Lukašenko istovremeno prima Džona Koula, Trampovog specijalnog izaslanika.

"Imamo mnogo pitanja. Svijet se veoma brzo mijenja i pojavljuju se novi problemi o kojima moramo da razgovaramo. A možda čak i da riješimo neke od njih", rekao je Aleksandar Lukašenko.

Minsk je izvijestio da je Koul objavio da SAD ukidaju sankcije na izvoz bjeloruskog potaša, koji se koristi u proizvodnji vještačkih đubriva. Može se očekivati da će Lukašenko osloboditi još nekoliko od 1.400 političkih zatvorenika.

