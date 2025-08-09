logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lukašenko odlučio: Poslije 3 decenije ne planira da se kandiduje za još jedan mandat

Lukašenko odlučio: Poslije 3 decenije ne planira da se kandiduje za još jedan mandat

Autor Nevena Davidović
0

Aleksandar Lukašenko rekao je da ne planira da se kandiduje za još jedan mandat.

Aleksandar Lukašenko: Ne planiram da se kandidujem za još jedan mandat Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za magazin "Time" da ne planira da se kandiduje za još jedan mandat.Lukašenko, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, vodi Bjelorusiju više od tri decenije i ponovo je izabran u januaru na sedmi petogodišnji mandat.

Sedamdesetogodišnji Lukašenko naglasio je da "ne planira" da traži reizbor, iako je dodao da američki predsjednik Donald Tramp "izgleda pristojno” sa gotovo 80 godina.

Smatra da njegov nasljednik "ne bi trebalo ništa da prekida", već da nastavi da razvija zemlju kako bi se izbjegao bilo kakav "revolucionarni slom". Odbacio je dugogodišnja nagađanja da priprema svog sina Nikolaja da ga zamijeni.

"Ne, on nije nasljednik. Znao sam da ćete to pitati. Ne, ne, ne. Pitajte njega lično", jasan je bio Lukašenko.

Lukašenko je ugušio masovne ulične proteste 2020. godine nakon predsjedničkih izbora. Opozicija i zapadne vlade optuživale su ga za izbornu krađu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Lukašenko Bjelorusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ