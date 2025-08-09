Lukašenko odlučio: Poslije 3 decenije ne planira da se kandiduje za još jedan mandat

Aleksandar Lukašenko rekao je da ne planira da se kandiduje za još jedan mandat.

Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je u intervjuu za magazin "Time" da ne planira da se kandiduje za još jedan mandat.Lukašenko, blizak saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, vodi Bjelorusiju više od tri decenije i ponovo je izabran u januaru na sedmi petogodišnji mandat.

Sedamdesetogodišnji Lukašenko naglasio je da "ne planira" da traži reizbor, iako je dodao da američki predsjednik Donald Tramp "izgleda pristojno” sa gotovo 80 godina.

Smatra da njegov nasljednik "ne bi trebalo ništa da prekida", već da nastavi da razvija zemlju kako bi se izbjegao bilo kakav "revolucionarni slom". Odbacio je dugogodišnja nagađanja da priprema svog sina Nikolaja da ga zamijeni.

"Ne, on nije nasljednik. Znao sam da ćete to pitati. Ne, ne, ne. Pitajte njega lično", jasan je bio Lukašenko.

Lukašenko je ugušio masovne ulične proteste 2020. godine nakon predsjedničkih izbora. Opozicija i zapadne vlade optuživale su ga za izbornu krađu.