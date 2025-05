"Ne znaš Lukašenka? Onda ne može, idi kući": Srbina zaustavila bjeloruska policija, tad je vidio šta je sistem

Rastko Stojković je u Bjelorusiji osjetio šta znači kada ni sportisti nemaju privilegije u nekom društvu.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji proslavljeni srpski rukometaš Rastko Stojković nedavno je pričao o mnogim temama, a osim o rukometu govorio je i o životnim iskustvima tokom karijere. Svojevremeno jedan od najboljih pivota na svijetu iskusio je život od Beograda i Banjaluke preko Njemačke, Polsjke, Izraela i Katara sve do Bjelorusije.

Zapravo je najveći trag ostavio u Meškov Brestu gdje je igrao od 2014. do 2018. godine i oduševio se životom u ovoj istočnoj evorpskoj državi. Kako turističke ture do Bresta ili Minska nisu baš najpopularnije među srpskim turistima, realno se malo toga zna o Bjelorusiji i svakodnevnom životu tamo.

"Kriminal ne postoji, prljavština ne postiji, uređena zemlja do kraja, Ne pričamo o Švajcarskoj, nego o Bjelorusiju. Uređen sistem. Nije stroga disciplina, znaš šta ne smiješ. Ne smiješ da kradeš. Šta je tu strašno. Kao stroga disciplina. Za kasetofon u kolima dva momka su dobila po pet godina svaki. I više nijedan kasetofon nije ukraden. Nije to stroga disciplina, to je sistem bre, brate", rekao je Rastko Stojković u podkastu "Miljanov korner".

Da ti vrate dozvolu? Samo ako znaš Lukašenka

Borbeni pivot je volio da proslavi svoje uspjehe uz poneko pivo, a u Bjelorusiji je vidio da mu ime ništa ne znači. Kada je osvojio trofej i sjeo za volan nakon popijenih nekoliko piva, dozvola mu je odmah odletjela u fioku. Da je neko odatle izvadi? Eventualno ako pozove predsjednik.

"Imaš tačno pravilo, pljas. Daj mi dozvolu, u fioku, dođi po nju za tri godine. Nema ono poslaću ti advokata, pa će da zastari. Tri godine, doviđenja prijatno. Poslije proslave titule vožnja pod nekim pivom i odmah. Ma ništa, zaboravi, možeš da si Bog otac. Ja kad sam produžavao ugovor, neki generali u klubu... Ja se dogovorim sve da produžim ugovor, ali ja šmeker kažem: 'Hoću to, ali da mi vratiš dozvolu.' On mi vrati papir i kaže: 'Jel' znaš Lukašenka? Ne znaš? Ne znam ga ni ja.' Evo ti papir, idi kući. Samo on može da ti pomogne", rekao je on.

Bezbjednost? Šta je to?

"Ti izađeš ispred zgrade, dijete od sedam godina šeta mlađeg brata ispred kuće ili sestru u kolicima. Da li ti stvarno misliš da neko pomisili da tom djetetu može nešto da fali? To je apstraktno za njih. Bezbjedan si, siguran si", ispričao je Rastko Stojković o životu u Bjelorusiji.

Ko je Rastko Stojković?

Rođeni Beograđanin sada ima funkciju u Rukometnom savezu Srbije, a karijeru je počeo u Partizanu krajem devedesetih. Poslije toga je igrao za Studentski grad, Borac iz Banjaluke i Crvenu zvezdu prije nego što se zaputio u Njemačku. Igrao je za Kjelce u Poljskoj tri godine, zatim kratko u Kataru, pa četiri godine u Meškov Brestu. Poslije Izraela, imao je kratke epizode u Vojvodini i Pfadi Vinterturu, a za selekciju Srbije je igrao od 2007. do 2017. godine.